Morgan Guilavogui prêté en Bundesliga

Arrivé l'été dernier à Lens en provenance du Paris FC, Morgan Guilavogui est prêté avec option d'achat à, promu en Bundelsiga.

La saison passée, il avait eu du mal à grapiller du temps de jeu dans la hiérarchie mise en place par Franck Haise. Il avait aussi raté l'occasion de se montrer décisif, notamment en coupe d'Europe. Lors de cette préparation, Will Still avait essayé de le repositionner plus bas sur le terrain, dans un rôle oscillant entre le piston et l'ailier défensif.