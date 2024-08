M'bala Nzola arrive en attaque

rclens.fr

Le racing se renforce à huit jours de la reprise du championnat, avec l'arrivée de M'bala Nzola, attaquant international angolais, en provenance de la Fiorentina.

Il est prêté avec une option d'achat estimée à 8 M€. Nzola a été formé à Troyes, et parle donc parfaitement français. Après avoir terminé sa post-formation au Portugal, il a gravit les échelons en Italie, jusqu'à la saison de la confirmation à Spezia en 2021, en Serie A. Il rejoindra par la suite la Fiorentina où il connaitra l'épopée en Ligue Conférence.

Nzola devra d'abord gagner sa place, mais son profil pourrait venir concurrencer Florian Sotoca, au soutien d'un attaquant plus rapide (Wesley Saïd ou Elye Wahi, si ce dernier ne trouve pas de point de chute capable de s'aligner sur sa valeur). Lens a trouvé son nouveau buteur, plus de trois semaines plus tôt que la saison passée!