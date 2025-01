Lens fait Juma Bah en prêt

rclens.fr

Le racing reçoit le renfort défensif de Juma Bah, jeune défenseur sierra-léonais qui vient de signer à Manchester City.

City, qui vient évidemment de recruter Abdukodir Khusanov, prête donc cet autre prospect au racing, jusqu'à la fin de la saison.

Bah a été auteur d'une douzaine de matchs en Liga avec Valladolid depuis l'été dernier, et fait partie des plus prometteurs défenseurs centraux du monde. S'il remplacera numériquement Khusanov, le staff de Will Still devra donc polir et chouchouter ce jeune de seulement 18 ans, pour valider une relation inter-clubs potentiellement fructueuse avec la formation de Pep Guardiola.