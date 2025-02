Kevin Danso vers Tottenham pour 25M€

NC/watermark

Kevin Danso devrait rapidement quitter le RC Lens, le joueur devant être aujourd'hui dimanche à Londres, pour passer sa visite médicale.

Sous réserve que celle-ci se passe bien, l'international autrichien va donc, ainsi que le RC Lens, trouver se qu'il souhaitait depuis l'été dernier, et même depuis plus longtemps, probablement. Un club de Premier League pour le joueur, et un chèque de 25M€ pour le club. Même si Tottenham, mal classé cette saison en PL, ne semble pas non plus ce que l'on pouvait espérer de mieux pour le défenseur. Un contrat jusqu'en 2030 l'attends. Et devrait retrouver son ancien co-équipier, Abdukodir Khusanov, à la fin février.