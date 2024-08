Kevin Danso à l'AS Roma

NC/watermark

C'est bouclé pour Kevin Danso, qui s'envole pour Roma ce matin. Le défenseur autrichien va faire l'objet d'un prêt payant (1M€) avec obligation d'achat (22M€) plus bonus (3M€).





Il ne restait guère qu'un mince espoir hier de le voir rester jusqu'au barrage retour jeudi en Ligue Conférence. Danso, qui avait un bon de sortie, disposait probablement aussi d'un accord verbal concernant le montant demandé pour son départ (25M€), et ce depuis sa dernière prolongation.

Titulaire indéboullonable depuis son arrivée, il va retrouver Florent Ghisolfi à l'AS Roma, alors qu'on lui promettait l'Atalanta Bergame ou Naples quelques années plus tôt.



Jeudi face au Panathinaïkos, Will Still devra composer avec l'absence de Danso, et la suspension de Facundo Medina. Une défense Sarr - Khusanov - Gradit sera certainement alignée. Massadio Haïdara, qui pourrait signer à Brest vendredi, Sidi Bané et Tom Pouilly seront certainement des entrants potentiels.