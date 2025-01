Goduine Koyalipou, nouvel attaquant lensois

NC/watermark

Lens s'offre Goduine Koyalipou, attaquant français et centrafricain débauché au CSKA Sofia pour environ 2M€, le montant de sa clause libératoire.

On attendra quelques jours pour savoir si ce transfert est bel et bien confirmé, d'autant que cette fois-ci il n'y a pas encore d'images du joueur du côté du site officiel. Mais Lens se renforce en attaque avec ce joueur formé à Niort, puis parti en Suisse et en Belgique avant de débarquer l'été dernier en Bulgarie où il a marché sur le championnat avec 14 buts en... 16 matchs! On ne dira pas que Lens se trouve là un attaquant en manque d'efficacité ou de confiance. A voir s'il réussit enfin à se hisser au niveau de la Ligue 1.

Agé de 24 ans, Koyalipou s'engage jusqu'en 2028.