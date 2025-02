Dernières heures du mercato agitées à Lens

Balkan Sports/RC Lens

Les dernières heures du mercato auront encore été agitées au racing, à l'image d'un exercice hivernal plus productif que jamais ces dernières années que ce soit au club, ou sur la scène internationale.





Dans le sens des arrivées, deux jeunes espoirs venus de l'Est: Andrija Bulatovic (milieu créateur monténégrin, 18 ans) et Nidal Celik (défenseur central bosniaque, 18 ans également).





Le premier signe pour 3 ans et demi, jusqu'en juin 2028, et restera en prêt dans son club de Podgorica où il joue le titre. Décrit comme un relayeur pouvant jouer en équilibre ou en percussion, il est international espoir avec le Monténégro.



Le second vient remplacer numériquement Kévin Danso, lui chipant le numéro 4. Décrit comme un très grand espoir dans son pays, Nidal Celik suscite plus de comparaisons avec Abdukodir Khusanov, avec un gabarit impressionnant pour son âge (1,92m) et un profil de prospect comme le RCL en a fait de nombreux au poste des dernières saisons. Il devrait rentrer directement dans le groupe de Will Still, même si la présence de Juma Bah laissera peu de temps de jeu. Le montant du transfert est estimé à 2,5M€.





Au chapitre des départs, la mission de Pierre Dréossi n'a pas été entièrement réussie, faute de plus de ventes du côté de joueurs moins utilisés ou performants (Fulgini, Saïd, Mendy).

Mendy a été laissé libre de s'engager, et a considéré ce jour le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne, mais sans issue ce lundi.

David Pereira Da Costa lui, devrait enfin quitté le giron de l'Artois, certainement pour le mieux dans sa carrière. Direction les Etats-Unis et Portland, pour un montant estimé à un peu moins de 7,5M€. Le marché américain ouvrant à peine, la confirmation devra encore attendre.