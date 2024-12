Brice Samba sur un départ pour la révolution lensoise de Rennes

NC/watermark



Brice Samba devrait quitter dès cette semaine le RC Lens, pour prendre la direction du Stade Rennais .

Très performant et apprécié dans le vestiaire, mais pointé du doigt cet été pour ses émoluments, Brice Samba faisait partie des cadres (avec Kevin Danso) susceptibles de partir l'été dernier pour rééquilibrer la masse salariale du club. Il devrait donc rejoindre un club qui ne se situe pas encore à mi-championnat au niveau de ses ambitions (12ème), encore moins de ses moyens. On parle d'une indemnité de transfert de 14M€, soit une plus-value de plus de 10 millions, amortissement inclus, le joueur étant arrivé de Championship pour 5M€.

La révolution lensoise à Rennes

Après Florent Ghisolfi et ses passages à Nice puis Rome, c'est Arnaud Pouille dont on entends à nouveau parler pour piocher au racing, lui qui a pris de nouvelles fonctions en Bretagne. En plus de Samba, Jonathan Gradit serait convoité. Un deal très possible, le joueur étant arrivé pour la modique somme de 400 000 euros, en Ligue 2, surtout si la charnière centrale de Will Still reste à deux.

Mais surtout, le Stade Rennais va faire revenir Seko Fofana en Ligue 1, en allant débourser plus de 20M€ pour le ramener d'Arabie Saoudite. Autant dire que les bretons vont se réarmer en matière de leadership, un secteur plutôt déficient depuis deux saisons à Lens.

Un remplaçant pas forcément envisagé pour Samba

Quid d'un successeur à Brice Samba? Avant le match face à Paris, en Coupe de France, Will Still, avec un peu de vague à l'âme, disait toute la confiance qu'il avait en Hervé Koffi.

Eliminé des deux autres compétitions dans lesquelles il était engagé (la C4 en août, et la Coupe de France en décembre) après un petit tour dans chacune, le racing ne jouera plus que 18 petits matchs de Ligue 1 en 2025. Il reste tout à fait envisageable que Koffi termine la saison au poste de titulaire, même si un troisième gardien professionnel confirmé pourrait être recherché comme doublure.

Trouver un vrai successeur à Samba, en revanche, dans le contexte financier actuel et lors d'un mercato hivernal, ne serait pas une idée forcément très productive.