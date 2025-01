Abdukodir Khusanov officiellement à Manchester City

NC/watermark

C'est désormais officiel, passé une semaine d'atermoiements autour des derniers détails du transfert du joueur: "Kodir" Khusanov rejoint Manchester City, pour un montant évoqué de 50M€.

Après une petite saison et demi à Lens, où l'on regrettera de ne pas l'avoir vu plus souvent, l'un des plus grands espoirs à son poste rejoint l'un des plus grands clubs actuels en Premier League, et le plus haut niveau possible. Une certaine fierté qui en consolera certains.



Côté comptable, il s'agit de la deuxième plus grande vente du club, après celle de Loïs Openda (43M€ + 9 en bonus). Khusanov a été vendu pour 40M€, dont il faut retrancher les 10% du mandat de Jorge Mendès (4M€). Côté bonus, ceux d'un défenseur, jeune au demeurant, prennent plus de temps. Loïs Openda lui, a largement réussi son arrivée en Bundesliga, et est certainement bien parti dans la réalisation de ceux-ci.

Ce départ devrait mettre fin, jusqu'à la fin de saison, aux rumeurs entourant Kevin Danso. Will Still peut encore compter sur quatre défenseurs confirmés (Medina, Sarr, Danso, et Gradit), plus qu'assez pour un système avec deux défenseurs centraux, et avec l'ajout de quelques jeunes et le retour de Ruben Aguilar, capable de dépanner, de conserver la possibilité d'évoluer à trois derrière.