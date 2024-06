Will Still est le nouvel entraineur du RC Lens

NC/watermark

Will Still est le nouveau coach du RC Lens!

Seul véritable candidat préssenti (et souhaité), l'ancien entraineur de Reims a été officialisé ce matin par le club. Il devrait arriver avec ses adjoints de frères Nicolas et Edward Still.

Will Still a débuté une carrière d'entraineur précoce en Belgique, où il avait réalisé des intérims à Lierse et Bershoot. Redevenu adjoint à Reims, il y avait ensuite également re-endossé le rôle de numéro un d'octobre 2022 jusqu'à la fin avril cette année.

A Lens, sa carrière prends un nouvel essor. Il y découvrira notamment le coupe d'Europe. Tacticien moderne et audacieux, il devra néanmoins composer avec un grand turn-over dans l'effectif cet été, tout en respectant les acquis du groupe sous Franck Haise. Débuts de réponse à la fin du mois, avec la reprise de l'entrainement.