Bilan et mercato, ligne par ligne: Les latéraux offensifs

La saison s'est terminée dimanche dernier pour le RC Lens, avec une nouvelle qualification européenne (ou presque) en barrages de Ligue Conférence. L'heure est désormais au bilan, avec les aspirations de chacun pour la saison à venir, et les objectifs dans un mercato qui promet d'être agité, bien que plus tardif que les années précédentes.



Rapide tour d'horizon sur les pistons.

Les années se suivent et se ressemblent pour Przemyslaw FRANKOWSKI: Le polonais est resté une valeur sûre que Franck Haise coche souvent en premier dans ses compositions d'équipes, que ce soit sur le flanc droit ou à gauche. Bien qu'il ait perdu son rôle de tireur numéro un en ce qui concerne les pénalties cette saison, et auteur d'une fin de saison où on l'a senti usé, le piston peut partir pour l'EURO le sentiment du devoir accompli.

A gauche, Deiver MACHADO a commencé la saison sur les chapeaux de roue. Blessé fin novembre, il est revenu seulement en avril, avec un manque de rythme assez clair, jusqu'à la dernière journée où il a été buteur.



Le racing a heureusement pû compter sur Ruben AGUILAR, recrue surprise de la fin de l'été et qui a vite sû apporter grâce à son expérience.



La relève elle, passera peut-être par Johanner CHAVEZ. L'équatorien, arrivé cet hiver, est apparu sérieux et appliqué, mais doit encore s'adapter au football français, et à ses partenaires.



Enfin, la saison prochaine sera peut-être celle du retour, durable, de Jimmy CABOT. Revenu dans le groupe pour le moral, il a encore du chemin à parcourir pour retrouver son niveau.

Sauf départ surprise, la ligne des pistons semble donc déjà parée. Un peu de stabilité serait d'ailleurs la bienvenue.