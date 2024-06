Bilan et mercato, ligne par ligne: Les gardiens de buts

NC/watermark

La saison s'est terminée dimanche dernier pour le RC Lens, avec une nouvelle qualification européenne (ou presque) en barrages de Ligue Conférence. L'heure est désormais au bilan, avec les aspirations de chacun pour la saison à venir, et les objectifs dans un mercato qui promet d'être agité, bien que plus tardif que les années précédentes.



Aujourd'hui, les gardiens de but.

Premier artisan la saison passée de la qualification européenne lensoise, Brice SAMBA a vécu un exercice un peu plus compliqué cette année.

Promu capitaine, il est néanmoins resté l'un des joueurs -si ce n'est le joueur- les plus performants de l'effectif. Malgré quelques matchs où il fût moins, ou pas du tout, décisif, il a aussi souffert d'une arrière-garde plus perméable et probablement elle-même moins bien protégée.

Il a aussi validé sa saison 2023-2024 quasi-parfaite en Ligue des Champions, et conforté malgré tout son statut de doublure de Mike Maignan en Equipe de France.

Il sera peut-être courtisé cet été, et probablement ouvert à des clubs dont le statut européen est plus certain d'une saison à l'autre. Mais le marché des gardiens est toujours plus délicat, et l'espoir de la conserver est donc permis.

Le racing cherche de toute façon à se renforcer. Dans cette optique, le burkinabé Hervé KOFFI semble d'ors-et-déjà avoir donné son accord. Il arriverait avec un statut de numéro un bis, et pourrait donc être le titulaire la saison prochaine en cas d'offre pour Samba.

Hic de ce recrutement: Koffi a été formé au LOSC, où il a joué 6 matchs en pro, tous avant 2018. Depuis, il a été titulaire en Belgique à Mouscron puis à Charleroi.

Il devra donc composer avec une certaine défiance initiale des supporters, surtout s'il venait à être propulsé titulaire. Dans le cas contraire, son recrutement amène une grande plu-value en cas de pépin avec Samba.

Jean-Louis LECA lui, a rangé les gants à l'âge de 38 ans, après un dernier match pour cloturer la saison, comme l'an passé. Celui-ci a été un peu délicat, et a fait apparaitre au grand jour la nécessité pour un club ambitieux de se doter de deux portiers de niveau Ligue 1.

Dans tout les cas, il pourrait enfin s'agir aussi de l'année où l'on verrait Yannick PANDOR aller s'aguerrir ailleurs. Une nécessité pour un jeune gardien de 23 ans, mais une gageure pour trouver un club susceptible de l'accueillir. Surtout qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, le nouveau directeur sportif n'est toujours pas nommé...