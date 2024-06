Bilan et mercato, ligne par ligne: Milieux offensifs et attaquants

NC/watermark

La saison s'est terminée dimanche dernier pour le RC Lens, avec une nouvelle qualification européenne (ou presque) en barrages de Ligue Conférence. L'heure est désormais au bilan, avec les aspirations de chacun pour la saison à venir, et les objectifs dans un mercato qui promet d'être agité, bien que plus tardif que les années précédentes.



Terminons aujourd'hui avec la ligne offensive des milieux créateurs et attaquants.

Hormis deux périodes difficiles et quelques erreurs individuelles, la défense lensoise a maintenu excellent standing cette saison. En revanche, les solutions et l'efficacité dans l'animation offensive ont manqué quasiment tout au long de l'exercice.

Le duo FULGINI / THOMASSON, arrivé à l'hiver 2023, nourrissait les espoirs lensois après six bons premiers mois, et on se disait qu'après cette introduction puis une véritable période de préparation estivale, leur montée en puissance allait être intéressante. Il n'en fût rien: Souvent alignés en première partie de saison (et souvent en alternance), leur incapacité à suffisamment créer le danger a provoqué leur chute dès le début 2024, et la ré-émergence de David PEREIRA DA COSTA (blessé de septembre à novembre).



A 23 ans, ce dernier n'est plus un jeune espoir, mais un joueur confirmé de l'effectif de Franck Haise depuis trois saisons. Etincelant à son retour, il a accusé le coup en fin de saison, comme d'autres de ses coéquipiers.



Les trois hommes ne sont pas certains de rester lensois la saison prochaine: Angelo Fulgini ne sera pas retenu, selon Foot Mercato et L'Equipe. Natif de la région, et auteur de deux buts importants dans la saison (Arsenal, Rennes), il a pourtant conservé une longueur d'avance sur Adrien Thomasson, disparu des radars en 2024, et réapparu en toute fin de saison, pour finalement montrer une mauvaise parodie de son football, face à Montpellier (2-2).



La situation de Pereira Da Costa est différente: Bien plus efficace depuis deux ans, il faut néanmoins prendre en compte son ancienneté au club, formation comprise. Si une offre intéressante arrive, sera t'il retenu? Le joueur pourrait dans tout les cas penser qu'il est temps pour lui de commencer un nouveau chapitre dans sa carrière.

Pour les profils les plus offensifs, Franck Haise (ou son successeur) compte dans son groupe potentiel un nombre important d'attaquants. Une opération dégraissage va s'imposer, pas moins de 8 joueurs pouvant potentiellement être à l'entrainement cet été, pour deux places seulement (au mieux selon les animations).

Les deux piliers de la ligne offensive lensoise ne devraient pas bouger:

Florian SOTOCA est évidemment indéboulonnable. Sa saison a été dans la lignée de ses précédentes, même si son inefficacité dans le jeu a peut-être agacé un peu plus en raison de celle de ses coéquipiers.

Elye WAHI ensuite, dont l'adaptation a été très compliquée. Le joueur termine néanmoins meilleur buteur du club, mais loin des 21 buts de Loïs Openda la saison passée. Il reste néanmoins un grand espoir, et sera aussi laissé à disposition de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques.

Derrière ce duo, Wesley SAID a effectué une saison très cohérente pour son statut. Arrivé libre, il peut compter sur le soutien de Franck Haise. Mais à l'heure de renouveler un peu cette ligne, sera t'il pour autant retenu en cas d'offre onéreuse? A fortiori, si le coach venait à partir.

Recruté pour 4M€ au Paris FC, Morgan GUILAVOGUI a sans doute plus été une déception qu'une réussite: L'attaquant de 26 ans a été peu utilisé. Le club souhaitera t'il insister? Les transfuges du Paris FC ont souvent été des échecs ces dernières années (Le Cardinal, Guilavogui, mais aussi Frédéric Hébert dans la cellule recrutement), et preuves des influences dans et autour du club qui sont favorables à Pierre Ferracci, le président du PFC.

Ayanda SISHUBA a également été sous-utilisé. Le jeune espoir belge et son entourage en tirerons certainement des conclusions, et le club serait bien inspiré de lui trouver un point de chute intéressant où l'envoyer en prêt. Côté en Belgique, Lens devra être malin et patient avec sa pépite qui elle, ne souhaite plus perdre de temps.

Le racing enregistrera aussi pas moins de trois retours de prêts: Oscar Cortès, Rémy Labeau Lascary et Adam Buksa.



Oscar CORTES avait bien débuté sa saison chez les Glasgow Rangers. Ensuite blessé, il n'a plus joué depuis mars. Difficile d'imaginer dans ce cas les écossais lever leur option d'achat.

Il faudra un nouveau point de chute pour l'attaquant qui prends aussi une place d'extra-communautaire dans l'effectif.



Adam BUKSA a connu bien meilleure fortune en Turquie. Auteur de 15 buts en une trentaine de matchs, sa côté a explosée du côté du Moyen-Orient. Une bouffée d'air pour lui, qui avait enchainé les blessures la saison précédente à son arrivée en Artois.

Serait-il utile au racing? Très certainement. Mais le joueur, début mars, n'avait pas mâché ses mots, et balayait l'idée de rejouer sous le maillot lensois en 2024-2025. Un discours rare pour un joueur seulement prêté. Lens devrait néanmoins facilement pouvoir retrouver une bonne partie des fonds investis sur lui (6M€).



Enfin, Rémy LABEAU LASCARY reviendra aussi d'un prêt réussi, à Laval. Equipe surprise cette saison en Ligue 2, les lavallois auraient même pû accrocher les play-offs pour la montée. Labeau Lascary y a aussi trouvé sa place, étant titulaire à la pointe de l'attaque de cette équipe qui tourne quasiment toute la saison. Il n'a cependant connu la réussite devant le but que durant la seconde partie de celle-ci.

Il n'y a pas de raison de penser qu'il ne reviendrais pas à Lens avec des prétentions pour figurer dans le groupe. Si c'était le cas, il serait l'un des joueurs à scruter lors de la préparation estivale.

Avec 45 buts inscrits cette saison, l'attaque a été la ligne qui a le plus freiné les résultats lensois. Un renouvellement est nécessaire, notamment dans l'animation, mais le chantier risque d'être compliqué, entre le coût des éléments offensifs d'expérience et la réorganisation en cours de l'organigramme.

Pour le moment, seul le nom de Rafik Guitane a filtré.

Mais Lens devrait rester attractif, surtout dans les dernières heures du mercato, si la qualification en C4 était acquise après les barrages. Il va falloir se montrer patient pour voir se dessiner le nouveau front offensif sang et or.