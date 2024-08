L’engagement des supporters du RC Lens : une passion inégalée

NC/watermark

De son nom complet Racing Club de Lens, le RC Lens est sans aucun doute l’un des plus grands clubs français. Situé à Lens, il a été fondé en 1906. De cette période a aujourd’hui, il a connu une très belle histoire, animée par le passage de nombreux joueurs talentueux, mais aussi par ses supporters passionnés. L’engagement de ces derniers est impressionnant, ce qui a bien évidemment un impact significatif sur le club.

Une histoire de passion et d’engagement

Le RC Lens est un club qui a su se créer une communauté très engagée. Cette dernière est toujours restée fidèle et ne cesse de croître. Plus de 20 000 abonnements sont enregistrés chaque année au Stade Bollaert-Delelis . Mais qu'est-ce qui explique un tel engagement ? Le club de Lens n'est pas le plus titré de France. Cependant, l'engagement de ses joueurs et de ses dirigeants est sans faille. Malgré son statut d'équipe moyenne, il a réalisé de nombreux exploits qui sont restés gravés dans la tête des supporters. C'est le cas de son premier titre de Champion de France en 1998, sa victoire face à AC Milan en 2002, etc.

Les manifestations de l’engagement des supporters du RC Lens

Les supporters du Racing Club de Lens sont classés parmi les 3 meilleurs des clubs français . Ceci est dû à leur engagement sans faille, qui se remarque à l’intérieur et en dehors des stades les jours de matchs. Du début à la fin des rencontres, ils sont en effervescence. Ils chantent pendant de longues minutes après le coup de sifflet final pour rendre hommage aux joueurs, et ce, peu importe le résultat. Le stade de Bollaert est le plus fidèle de Ligue 1, avec un taux de remplissage moyen de 99 %. Vous y retrouvez des tifos impressionnants les jours de matchs. Il est impossible d’y contrôler ses émotions en écoutant les Corons repris en chœur.

L’impact de l’engagement des supporters sur le club

Le club de Lens est loin d’être l’un des plus riches de France. Il n’a donc pas les moyens de se procurer les plus grands joueurs, comme le font le PSG et l’OM. Malgré cet état de choses, il se positionne parmi les meilleurs clubs français. Il a certes connu des passages en ligue 2, mais cela ne l’a pas empêché de revenir plus fort parmi les élites, au point de remporter le championnat français. Pour la précédente saison, il termine 7ème, devant Marseille . Tout ceci n’a été possible que grâce au soutien indéfectible de ses supporters. Les relations entre ces derniers et la direction sont au beau fixe, même si elles passent parfois par des périodes de crise.

En résumé, l’engagement des supporters du RC Lens est l’un des plus impressionnants du championnat français. Il se manifeste par un remplissage du stade Bollaert à chaque match, mais aussi par des animations hors du commun. Il faut également souligner que les relations entre les supporters et la direction sont au beau fixe, mais connaissent par moment des périodes de crise. Pour renforcer leur engagement, il faudra éviter ces dernières.