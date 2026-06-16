Officiel : Dino Toppmöller nouvel entraineur du RC Lens

Dino-Toppmoller
NC/watermark

Pierre Sage désormais officialisé à Crystal Palace, on peut maintenant se projeter sur la nouvelle saison avec le nouveau coach du RC Lens, l'allemand Dino Toppmöller. Le club vient d'officialiser sa nomination, alors que celle-ci semblait acquise depuis vendredi soir.

Francophone passé par le Luxembourg avec Dudelange, il arrive de Francfort, où il a officié pendant deux saisons et demi, avant d'être limogé en janvier. Il signe avec Lens pour deux ans, jusqu'en juin 2028. Adepte d'un jeu intense et réputé proche de ses joueurs, le coach de 45 ans entre parfaitement dans la lignée des entraineurs du racing depuis la remontée en L1.


Mardi 16 juin 2026 à 10h15 par Jacques Hannaud RC Lens
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Programme de la préparation estivale 2026

Dates de la reprise, matchs amicaux et tournois connus à ce jour.
  • Semaine du 6-12 juillet :
    Reprise les 6 juillet (staff) et 9 juillet (joueurs)
  • Semaine du 13-18 juillet :
    Lens-Boulogne, le samedi 18 à huis-clos à la Gaillette (à confirmer)
  • Du 28 juillet au 1er août :
    Stage en Italie et Como Cup vs. Como, Villareal, Crystal Palace, Famalicao, Al-Ula.
    mar.28 ou mer.29 : match 1
    mer.30 : match 2
    ven.31 ou sam.1 : finale ou consolante (à confirmer)
  • Semaine du 3-9 août :
    Lens-Sunderland, le samedi 8 août à 16h00, à Bollaert-Delelis
  • Dimanche 16 août :
    Reprise de la compétition : Trophée des Champions, Lens-PSG
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