Officiel : Dino Toppmöller nouvel entraineur du RC Lens

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Pierre Sage désormais officialisé à Crystal Palace, on peut maintenant se projeter sur la nouvelle saison avec le nouveau coach du RC Lens, l'allemand Dino Toppmöller. Le club vient d'officialiser sa nomination, alors que celle-ci semblait acquise depuis vendredi soir.

Francophone passé par le Luxembourg avec Dudelange, il arrive de Francfort, où il a officié pendant deux saisons et demi, avant d'être limogé en janvier. Il signe avec Lens pour deux ans, jusqu'en juin 2028. Adepte d'un jeu intense et réputé proche de ses joueurs, le coach de 45 ans entre parfaitement dans la lignée des entraineurs du racing depuis la remontée en L1.



