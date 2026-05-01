Bilan des attaquants du RC Lens 2025-2026 : une ligne offensive enfin décisive

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Défaillante la saison passée sous les ordres de Will Still, la ligne offensive a cette fois constitué l'une des principales forces du RC Lens et un élément essentiel de la réussite de l'exercice 2025-2026.

Fidèle à ses principes, Pierre Sage s'est appuyé sur un trio offensif quasiment indéboulonnable composé d'Odsonne Édouard, Wesley Saïd et Florian Thauvin. Les trois hommes ont porté l'attaque lensoise tout au long de la saison, apportant à la fois régularité, complémentarité et efficacité.

Derrière eux, un groupe plus restreint de joueurs s'est partagé les rares titularisations laissées disponibles. Utilisés le plus souvent comme « finisseurs » en cours de rencontre, ils ont tenté d'apporter leur énergie et leur fraîcheur dans les moments décisifs, avec des fortunes diverses selon les profils et les périodes de la saison.

Édouard, Saïd et Thauvin : le trio offensif qui a porté le RC Lens

La performance est remarquable : Odsonne Édouard, Wesley Saïd et Florian Thauvin ont tous les trois franchi la barre des dix buts en Ligue 1 cette saison. Un contraste saisissant avec de nombreux exercices précédents, où atteindre un tel total relevait déjà parfois de l'exploit pour un seul joueur.

Odsonne Édouard, le finisseur clinique

Odsonne Édouard a régulièrement rappelé pourquoi le RC Lens avait misé sur lui. D'un réalisme souvent clinique devant le but, l'attaquant a porté l'attaque artésienne pendant une grande partie de la saison. Son rendement s'est quelque peu essoufflé durant les mois d'avril et de mai, mais il a tout de même conclu son exercice de la meilleure des manières en inscrivant un doublé capital lors du match RC Lens - Nice, finale de la Coupe de France 2026.

Wesley Saïd, un exemple et plus de régularité

Wesley Saïd a lui aussi réalisé une saison particulièrement aboutie. L'attaquant a une nouvelle fois démontré son exemplarité dans l'investissement quotidien et sur le terrain. Désormais loin de ses pépins physiques récurrents, il a accumulé un temps de jeu qu'il n'avait plus connu depuis la saison 2018-2019 sous les couleurs de Dijon. Plus actif au pressing que par le passé, il a également conservé une implication irréprochable malgré la perspective de son départ vers le Qatar, officialisé avant même la fin de la saison.

Florian Thauvin, le détonateur de l'attaque lensoise

Florian Thauvin aura évidemment été le principal détonateur de l'attaque lensoise. Son influence s'est exercée à deux niveaux : d'abord dans la préparation des offensives, grâce à un jeu simple, juste et précis, mais aussi par sa vision et sa capacité à orienter les attaques ; ensuite dans leur conclusion, où ses changements de rythme, ses projections vers l'avant et sa qualité de frappe ont régulièrement fait la différence.

Une nouvelle fois, son but inscrit lors du match RC Lens - Nice, finale de la Coupe de France 2026 a parfaitement résumé sa saison. Toujours capable d'apparaître au moment décisif, l'ancien Marseillais a su maximiser son impact malgré une gestion minutieuse de son temps de jeu. Rarement utilisé pendant 90 minutes, il a pourtant conservé une efficacité et une influence constantes tout au long de l'exercice.

Les finisseurs : des rôles importants dans la réussite du RC Lens

Rayan Fofana, une première moitié de saison prometteuse

Parmi les joueurs utilisés dans un rôle de finisseurs, Rayan Fofana est sans doute celui qui aura le plus profité de l'avance prise durant la préparation estivale. Récompensé par un temps de jeu conséquent lors de la première partie de saison, le jeune attaquant a affiché des promesses particulièrement intéressantes. Sa progression s'est toutefois interrompue après l'hiver, la concurrence devenant plus féroce avec l'efficacité redoutable de Sima en Coupe de France — dont il terminera meilleur buteur lensois — puis l'arrivée d'Allan Saint-Maximin.

Allan Saint-Maximin, le facteur X

Recruté lors du mercato hivernal, Allan Saint-Maximin n'aura finalement connu que deux titularisations en championnat. Pourtant, chacune de ses entrées en jeu a rappelé sa capacité à faire basculer une rencontre. Percutant, imprévisible et souvent décisif dans les moments importants, il a notamment livré une finale de Coupe de France de haut niveau. Son départ laissera inévitablement quelques regrets, tant les Lensois auront eu le sentiment d'avoir possédé un véritable facteur X sans vraiment pouvoir en profiter pleinement sur la durée.

Sotoca et Guilavogui, des contributions plus discrètes

Florian Sotoca a vécu une saison plus compliquée qu'à l'accoutumée. Toujours aussi précieux dans le vestiaire et auprès du groupe, le vice-capitaine a eu davantage de mal à peser sportivement. Il a néanmoins conclu l'exercice de la plus belle des manières, en trouvant le chemin des filets lors du succès à Lyon (4-0) puis au Stade de France, offrant une dernière image forte d'une aventure lensoise déjà entrée dans l'histoire.

Morgan Guilavogui aura lui aussi participé à l'épopée victorieuse en Coupe de France. Auteur de quatre titularisations en début de saison, toutes peu convaincantes, son apport sera finalement resté limité.

Projection RC Lens 2026-2027 : quelles perspectives pour les attaquants ?

Avec le départ déjà acté de Wesley Saïd vers le Qatar et celui, très probable, d'Allan Saint-Maximin après la fin de son prêt, le secteur offensif lensois va connaître quelques mouvements cet été. Pour autant, la situation apparaît bien moins préoccupante qu'elle n'aurait pu l'être. Surtout, les supporters lensois peuvent se réjouir de voir Florian Thauvin poursuivre l'aventure, son départ ne semblant absolument pas à l'ordre du jour malgré une saison de très haut niveau.

Le RC Lens ne manque d'ailleurs pas d'options offensives pour préparer l'exercice 2026-2027. Thorgan Hazard devrait notamment rejoindre l'effectif. Capable d'évoluer aux trois postes de l'attaque, le Belge correspond parfaitement au profil recherché par Pierre Sage et Jean-Louis Leca, qui privilégient depuis le début du mercato des joueurs polyvalents et capables d'occuper plusieurs rôles au sein du système lensois.

Autre piste, celle menant à Pablo Pagis. L'attaquant lorientais, particulièrement courtisé sur le marché, figure parmi les profils appréciés par Pierre Sage. Son activité, sa mobilité et sa marge de progression en feraient un candidat crédible pour compenser le départ de Wesley Saïd.

Enfin, le Racing pourra également compter sur plusieurs retours de prêt. Le plus attendu est évidemment celui de Rémy Labeau-Lascary, qui semble destiné à intégrer pleinement la rotation offensive après une saison encourageante à Brest. Derrière lui, les jeunes Capuano et Diliwidi tenteront également de convaincre le staff lensois. La situation paraît plus incertaine pour des joueurs comme Angelo Fulgini, Goduine Koyalipou ou encore Jérémy Agbonifo, dont l'avenir au club reste encore à clarifier à l'heure actuelle.

Dans ces conditions, l'enjeu du mercato ne sera probablement pas de reconstruire l'attaque, mais plutôt de conserver l'équilibre trouvé cette saison tout en apportant quelques profils complémentaires capables de maintenir la concurrence et la profondeur d'effectif nécessaires pour enchaîner championnat, Europe et Coupe de France.