Bilan de la saison : un milieu restreint, mais performant

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Pierre Sage n’aura finalement que très peu dérogé à sa hiérarchie cette saison au milieu de terrain. Dans un système particulièrement exigeant physiquement, l’entraîneur lensois s’est appuyé sur un duo quasiment indéboulonnable, avant d’utiliser un peu de renfort au fil de la saison. Malgré un effectif quantitativement limité dans ce secteur, le Racing a trouvé une vraie stabilité dans l’entrejeu.

Thomasson , l’infatigable capitaine Repositionné dans un rôle de relayeur sous Will Still la saison passée, Adrien Thomasson a sans doute livré l’une de ses saisons les plus abouties sous le maillot lensois. Capitaine exemplaire, irréprochable dans l’état d’esprit comme dans l’investissement, il aura été le véritable poumon du Racing. Dans un système extrêmement énergivore, le milieu lensois s’est distingué par son volume de jeu, son pressing constant et sa capacité à répéter les efforts à chaque rencontre. Presque toujours indispensable, bon vent à lui à Rennes.

Sangaré , la révélation de la saison Il était attendu comme un jeune joueur prometteur. Il s’est rapidement imposé comme l’une des sensations de Ligue 1 cette saison. Dès ses premières apparitions, Sangaré a gagné sa place de titulaire indiscutable, au point de devenir, selon les notes MadeInLens, le meilleur Lensois de l’exercice. Principalement utilisé dans un rôle d’équilibre, le milieu lensois a impressionné par sa maturité, sa lecture du jeu et sa capacité à sécuriser l’équipe. Mais réduire sa saison à un simple travail défensif serait injuste : Sangaré a également montré qu’il pouvait se projeter et apporter un vrai danger offensif. Évidemment, il semble déjà destiné à rejoindre rapidement un club européen de premier plan. La rançon du succès.

Bulatovic a su saisir ses opportunités Dans une rotation assez courte, Bulatovic aura tout de même réussi à gratter du temps de jeu, avec sept titularisations en championnat. Le Monténégrin a laissé entrevoir des qualités intéressantes, notamment sur coups de pied arrêtés, où sa qualité de frappe a parfois fait la différence. Encore en phase d’adaptation, il semble disposer d’une vraie marge de progression, même si la forte concurrence et la stabilité du duo titulaire ne lui auront pas laissé beaucoup d’espace cette saison.

Haïdara , une arrivée hivernale rassurante Arrivé durant le mercato hivernal, Amadou Haïdara est venu apporter une autre dimension au milieu lensois. Utilisé dans un registre plus défensif, l’ancien joueur de Leipzig a dû se contenter de quelques apparitions, tant le statut des titulaires était indiscutable. L’international malien a cependant parfois rappelé pourquoi il avait longtemps évolué dans l’un des clubs les plus compétitifs d’Europe. Une intégration encourageante, qui laisse entrevoir un rôle majeur la saison prochaine.

Sylla , forcément frustré Dans ce contexte de hiérarchie très figée, Fodé Sylla n’a quasiment jamais eu l’occasion de jouer. Une situation forcément frustrante pour le jeune milieu lensois, qui aura payé la stabilité du duo Thomasson-Sangaré et le faible turnover instauré par Pierre Sage.