Bilan de la saison 2025-2026 : les gardiens du RC Lens

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Avec Jean-Louis Leca comme directeur sportif, le RC Lens avait choisi de miser sur un gardien jeune et prometteur pour ouvrir un nouveau cycle. Mais peu imaginaient voir aussi rapidement Robin Risser passer du statut d’espoir venu apprendre la Ligue 1 à celui d’international français disputant une Coupe du Monde en l’espace de quelques mois. Une trajectoire fulgurante, à l’image de la saison lensoise.

Spécialiste du poste, Jean-Louis Leca inspirait forcément confiance dans le choix du nouveau portier lensois. Le dirigeant sang et or a d’ailleurs récemment confié que la piste menant à Hugo Lloris avait également été étudiée avant de finalement miser sur la jeunesse et le potentiel de Risser.

Robin Risser, la confirmation express au plus haut niveau

Dès les premières journées, Robin Risser a dégagé une sérénité rare pour un joueur découvrant l’élite. Très explosif sur sa ligne, à l’aise dans les sorties aériennes, et surtout capable de réaliser des arrêts décisifs dans les moments chauds, le gardien lensois a rapidement fait oublier le pari que représentait son recrutement.

Son automne aura même été impressionnant, au point de devenir l’un des symboles de la solidité défensive mise en place par Pierre Sage. Certaines prestations face à Monaco ou Marseille ont définitivement validé son changement de dimension.

Tout ne fut cependant pas linéaire, et c’est probablement ce qui rend sa saison encore plus crédible. Comme beaucoup de jeunes gardiens, Risser a connu des passages plus compliqués lors de la seconde partie d’exercice. Quelques sorties moins maîtrisées, un peu plus de fébrilité dans certains temps faibles collectifs, et parfois une gestion émotionnelle plus délicate lorsque son nom a commencé à circuler autour de l’équipe de France.

Rien d’anormal pour un gardien de son âge exposé aussi vite au très haut niveau. Même dans ces périodes plus délicates, il n’a jamais semblé réellement douter et a souvent conservé cette capacité à sortir l’arrêt décisif qui maintient son équipe dans le match.

Régis Gurtner, le mentor discret mais précieux

Dans l’ombre, Régis Gurtner aura parfaitement tenu son rôle. Arrivé pour encadrer et accompagner cette transition, l’ancien Amiénois a apporté son expérience et son calme dans le vestiaire.

S’il n’a finalement que très peu joué — une apparition en Coupe de France contre Feignies — sa présence semble avoir compté dans l’évolution du jeune numéro un lensois. Malheureusement, sa blessure en fin d’année 2025 a mis un terme prématuré à sa saison et privé le groupe d’un relais d’expérience important dans le sprint final.

Mathieu Gorgelin, une doublure fiable

Le flambeau a alors été repris par Mathieu Gorgelin. Sans faire de bruit, l’ancien Havrais a assuré l’intérim dans son rôle de doublure et de soutien du groupe.

Son expérience a permis de maintenir un équilibre dans un secteur où Lens aura finalement peu souffert malgré les aléas. Gorgelin aura notamment terminé la saison dans les cages lors de la clôture du championnat et de l’incroyable victoire face à Lyon.

Les projections : Koffi, Pandor et la relève lensoise

Le Racing n’est pas dépourvu, ni en qualité ni en quantité, au poste de gardien de but.

Prêté au SCO Angers, Hervé Koffi a réalisé une saison remarquable. Le Burkinabè aurait même pu — voire dû — remporter le trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1… devant Robin Risser. Sportivement, il représenterait à nouveau une doublure de très haut niveau pour Lens. Mais acceptera-t-il encore ce statut ? L’histoire semble se répéter.

Derrière lui, Yannick Pandor reviendra également de prêt après son passage au Luxembourg. Là encore, un poste de numéro 3 constituerait une option qualitative pour le club, mais la question des ambitions personnelles du joueur se pose forcément. À 25 ans, Pandor n’est plus tout à fait considéré comme un simple gardien d’avenir.

La relève est également déjà identifiée à La Gaillette. Illan Jourdren et Daivy Lefranc-Yeboah devraient former la doublette appelée à disputer la Youth League la saison prochaine. Sans oublier le jeune gardien italien Mattia Fortin, actuellement du côté de Padoue, qui devrait toutefois rester en Italie encore une saison.

Quel avenir pour Robin Risser au RC Lens ?

Bien entendu, la grande question autour du poste concernera désormais l’avenir de Robin Risser. Ses performances, son exposition internationale et sa Coupe du Monde risquent forcément d’attirer les convoitises.

Dans cette optique, Jean-Louis Leca pourrait être tenté d’activer certaines pistes expérimentées. Après avoir songé à Hugo Lloris il y a un an, le nom d’Alphonse Areola apparaît déjà comme une possibilité crédible en cas de départ du désormais incontournable “double-R”. Un profil expérimenté, français, à relancer… et auquel de nombreux supporters lensois ont déjà songé.