Pierre Sage, c'est officiel!

Mise à jour du 2 juin 2025 : C'est officiel, Pierre Sage est le nouvel entraineur du Racing Club de Lens!

Il arrive avec son adjoint Jamal Alioui, en attendant peut-être Rémy Vercoutre. Il a signé un contrat de 3 ans, et est attendu à Lens dès mardi.

Pierre Sage, en tête de la shortliste pour remplacer Will Still depuis le début, sera vraisemblablement le prochain coach du RC Lens. Il devrait être accompagné de Yannick Cahuzac, de retour au club après avoir été l'un des adjoints de Franck Haise, qu'il souhaitait rejoindre à Nice, se souviendra t'on.

Ces derniers jours ont vu les noms se multiplier pour le poste, avec ceux de Sébastien Pocognoli, Wilfried Nancy, ou encore Karel Geraerts, et surtout Luis Castro.

Mais Sage a toujours été le favori, et a le bénéfice pour lui d'être libre, depuis son limogeage de l'Olympique Lyonnais, en janvier dernier.

Sa trajectoire et son profil ressemblent fortement à ceux de Franck Haise, avec des passages par toutes les catégories jusqu'au football professionnel. Sa carrière décollera en 2022, où il devient adjoint d'Habib Beye au Red Star, puis directeur de la formation à l'OL (2023), où il succédera finalement à Fabio Grosso sur le banc. Il commencera ainsi sa carrière d'entraineur dans l'élite face à... Lens (2-3) en décembre 2023. Son parcours à l'OL sur l'année civile 2024 restera marquante puisqu'il a réussi à redresser un club à la dérive, et ce malgré une fin de série menant à son éviction par John Textor.



Comme l'an passé, le choix numéro un a donc émergé assez clairement depuis le début, mais la prise de décision finale met du temps, ainsi que la constitution du futur staff. En plus de Cahuzac, Rémy Vercoutre devrait aussi arriver, pour prendre en charge les gardiens. Un profil qui fait moins l'unanimité, surtout s'il évince Cédric Berthelin, arrivé il y a six mois, et ancien portier sang et or.

L'officialisation, si tout se passe bien, devrait intervenir dans les prochains jours.