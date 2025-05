Panoramic

Pierre Dréossi et Diego Lopez quittent le RC Lens, en commun accord avec Joseph Oughourlian, annonce L'Equipe. Le chantier extra-sportif redevient total pour Joseph Oughourlian, qui, comme il y a un an, va devoir recomposer entièrement son Etat-major au club.

Malgré des missions réussies sur le plan des ventes, les deux hommes sont plus critiquables sur le plan de leur vision à long terme. Diego Lopez en particulier, avait été ciblé par les supporters après laissé les flancs lensois dépourvus avec le départ non-anticipé de Frankowski. Pierre Dréossi lui, semblait samedi soir ne pas avoir prévu celui de Will Still.

Il en faut moins que ça pour le président Oughourlian pour prendre les mesures qui s'imposent. Arnaud Pouille notamment avait pû en attester.