Le RC Lens enfin propriétaire de Bollaert-Delelis

C'est fait, le RC Lens devient enfin propriétaire de son stade. Un fait rare en France, et un dossier que tenait à coeur Joseph Oughourlian.

Si la négociation a été longue, c'est que la session d'un bien de l'Etat français devait suivre un processus établit par le ministère des finances. Ce dernier a estimé la valeur du stade à pas moins de 54,9M€. Ont été déduis entre autres mais surtout, les loyers restant du bail emphytéotique et les mensualités du prêt consenti pour la rénovation de 2016. La mairie de Lens et le club ont aussi négocié une garantie concernant le nom "Bollaert-Delelis" (et ceux des tribunes), qui ne changera ainsi pas pendant au moins 20 ans. Cette garantie a permis de baisser encore le prix pour le club de 6,5M€. Coût total pour le racing, 27M€.

Joseph Oughourlian en a profité pour réitérer son investissement à long terme. Les abords du stade devraient considérablement changer dans les années à venir, et leur exploitation garantir une autre source de revenus stables au RC Lens. Plus rapidement, des aménagements concernant les vestiaires et les zones VIP en Lepagnot sont évoqués.