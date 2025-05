Bilan de la saison: Les milieux

NC/watermark

Secteur de jeu le moins exposé cette saison, le milieu de terrain lensois a dû composer avec peu ou prou les même noms que lors de l'exercice précédent. Deux hommes se sont démarqués, mais les dynamiques ont été largement linéaires. Une forme d'échec peu mis en lumière pour l'ex-coach Will Still.





La résurrection de Thomasson





Adrien Thomasson a largement profité du changement d'entraineur l'été dernier. Dès la préparation estivale, il a bénéficié de la confiance du coach anglo-belge, qui l'a replacé en relayeur, soit un cran plus bas que son utilisation sous Franck Haise.

Joueur le plus utilisé de Will Still, il a souvent rendu de bonnes copies, avec beaucoup de volume et une technique intéressante. Il termine avec un bilan très honorable de 31 matchs de championnat notés en moyenne 5,77.





El Aynaoui, finalement en patron





Neil El Aynaoui avait failli partir pour Monaco, avant d'être recalé à la visite médicale. Un cas qui avait précédé celui de Kevin Danso, quelques jours plus tard. Blessé durant l'été, il a mis du temps à revenir, mais il a connu une excellente et durable dynamique depuis la fin janvier 2025. Il termine même meilleur buteur du club, avec 8 buts (18 matchs, 6,22 de moyenne).





Des trajectoires linéaires





Andy Diouf est le troisième homme de ce milieu de terrain version Will Still. Malheureusement, s'il est toujours capable de gagner des mètres et d'avancer sous la pression, il a peu progressé cette saison sur le plan des choix. Cela a rendu certaines de ses prestations problématiques. Il reste néanmoins l'un des joueurs les plus utilisés en championnat, avec 27 matchs (5,5).





Angelo Fulgini a longtemps entretenu son statut de "joueur de la semaine", lui qui a souvent réussi à l'entrainement à convaincre ses coachs de la titulariser le week-end venu. Sans grand retour de sa part d'un point de vue statistiques (13 matchs notés, 4,8, 1 but et 1 seule passe décisive).









En complément : Agbonifo, Mendy, Ojediran, et Pereira Da Costa





David Pereira Da Costa a participé à la première partie de saison avec un bilan médiocre. Après avoir longtemps hésité, il a enfin quitté le giron artésien pour rejoindre la MLS. Il y revit et profite d'un statut de titulaire important à Portland, où il se montre décisif (2 buts et 6 passes décisives en 15 matchs).





Premier joueur de complément, Nampalys Mendy est réapparu en 2025 dans un statut de titulaire sur quelques matchs. Il a toujours répondu présent.





Arrivé l'été dernier, Hamzat Ojediran a montré beaucoup d'envie et de dynamisme... non canalisés. Le futur entraineur lensois aura matière à travailler avec lui.

Jeremy Agbonifo lui, incarne une partie de la nouvelle stratégie de recrutement du club. Très adroit dans l'élimination, il a montré par éclair son talent. Mais il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un titulaire sur lequel on peut compter en Ligue 1.









Projections





Salis Abdul Samed sera de retour! S'il montre à nouveau son meilleur visage, il pourrait remplacer numériquement Nampalys Mendy. Néanmoins, son prêt dans un excellent Sunderland se résume à une saison blanche.

Fodé Sylla le sera aussi, lui qui a mieux terminé sa saison en Suisse.





Le secteur ne devrait pas être exempt de mouvements une seconde année de suite. Angelo Fulgini est concerné plus que tout autre. Thomasson, Diouf et El Aynaoui seront peut-être courtisés et libérés en cas d'offre intéressante. Mais les trois hommes prétendront à une place de titulaire s'ils sont encore là en septembre, Neil El Aynaoui en particulier.





Enfin, le futur entraineur [NDR : A l'heure de publication, Pierre Sage n'est pas officialisé] voudra pouvoir compter sur joueur fiable supplémentaire, surtout parmi les éléments les plus créatifs. Un des postes qui sera les plus scrutés cet été pour renforcer l'effectif, sans aucun doute.