Bilan de la saison: Les gardiens de but

Pieter Stam de Jonge/ANP Sport/Presse Sports

Dans cette saison de transition sous l'égide de Will Still, le RC Lens aura connu de nombreux bouleversements dans son effectif. Même le pool de gardiens de but n'aura pas été épargné. Le départ de Brice Samba pour Rennes, dès le premier jour du mercato hivernal et amorcé dès le début du mois de décembre, aura même été l'un des événements marquants et certainement le plus grand "drama" de la saison.





Dans ce contexte, Hervé Koffi (5 matchs en L1, note moyenne 5,4) n'aura compté qu'une poignée de titularisations, plus un match sérieux en Coupe de France face au PSG en fin d'année. Jamais en confiance, il n'a pas convaincu son staff, et a vu débarquer l'expérimenté Matt Ryan fin janvier.



Ce dernier, bien qu'avec un certain statut conféré par son expérience internationale et en clubs (Arsenal, AS Roma), n'a pas non été aidé par un contrat bizarre, avec un transfert opéré pour seulement 6 mois. Il a également déçu en passant complétement au travers de certains matchs (Lille, Auxerre), malgré de bonnes performances sur certains autres où il a été sollicité (Marseille). Malgré son implication dans l'apprentissage du français, son leadership a aussi été inexistant.

Au final, il aura enchainé une quinzaine de matchs, comme Samba, pour une note moyenne de 5,9 sur notre site.

Samba lui, dans sa demi-saison, même s'il n'avait pas été à son niveau des années précédentes, culminait à 15 matchs et 6,27 de moyenne.





En complément



On aura aussi noté l'habitude, pragmatique, de Will Still de systématiquement convoquer trois gardiens de buts, le troisième participant activement à la séance d'échauffement. Denis Petric ayant disparu du groupe fin 2024 pour une blessure récurrente au dos, les jeunes Adam Delplace, Roman Karolewicz et Daïvy Lefranc-Yeboah ont pris le relai. Le prometteur et international français U17 Illan Jourdren est aussi apparu dans le groupe, à Toulouse début mai.





Projections

L'expérience Matt Ryan, déjà pas forcément une nécessité en janvier, ne sera probablement pas prolongée, malgré l'envie présumée de l'australien de rester au club. Il est temps de remettre à zéro complétement le pool de gardiens, avec l'arrivée d'un véritable titulaire. Yehvann Diouf (Reims) et Yahia Fofana (Angers) seraient des choix appréciés, mais vont être courtisés.

Yannick Pandor lui, s'il le souhaite, pourrait revenir avec un statut de doublure. Il a effectué un prêt réussi à Boulogne, où il était titulaire en National et en lutte pour la montée toute la saison (dénouement dimanche face à Clermont, après une défaite 1-3 en barrage aller).