Bilan de la saison: Les défenseurs

NC/watermark

La défense lensoise, à la base des succès durant l'ère Franck Haise, a finalement été démantelée en janvier dernier, avec les départs de Kevin Danso et Abdukodir Khusanov. Malgré une instabilité constante, elle aura tout de même réalisé une très bonne saison, terminant 3ème meilleure défense de L1 derrière le PSG (35 buts encaissés), et le LOSC (36). Le racing a en effet encaissé 39 buts cette année, et ce avec quelques déconvenues majeures (quatre buts encaissés contre Le Havre et Auxerre, défaites 3-1 à Nantes et contre l'OM).





La charnière centrale

Khusanov , qui a gagné sa place à la rentrée avec l'absence de Kevin Danso (suite à son départ avorté), restera intrinsèquement notre meilleur défenseur de la saison, et même le meilleur joueur, mais avec seulement 11 petites titularisations (6,86 de moyenne).

Danso lui, après un départ canon, n'a jamais retrouvé son niveau de l'été (12 matchs).





Jonathan Gradit, qui avait momentanément perdu sa place avec l'émergence de Khusanov. Malgré quelques états d'âme, il a terminé la saison avec le brasssard et une nouvelle prolongation de contrat (24 matchs notés, 5,65 de moyenne).

Facundo Medina enfin, est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout, impliqué, souvent averti, mais avec quelques matchs beaucoup plus délicats cette année et quelques erreurs (29 m., 5,57). Après 5 saisons en sang et or, son avenir se situe cette fois-ci dans un grand club européen, pour franchir un autre palier.





Autres joueurs importants dans la charnière, surtout depuis janvier, Malang Sarr et Juma Bah ont connu des fortunes opposées.





Sarr a été le maillon faible de l'équipe cette saison, avec 16 matchs notés en moyenne 4,72. Il n'a quasiment jamais donné satisfaction, et a presque aussi souvent effectué des matchs emaillés d'erreurs que d'autres, au mieux anodins. Le futur coach lensois serait inspiré de plutôt donner une chance à un jeune joueur, avant de compter à nouveau sur lui.

Juma Bah enfin, arrivé en prêt de Manchester City (un élément dans la négociation concernant Khusanov), a donné tout les signes d'un potentiel émergent, lors de ses sept titularisations. La prolongation de son prêt serait une excellente nouvelle.





Les pistons





Le secteur des joueurs de côté, a aussi souffert cette année, avec le glas final apporté au mercato hivernal qui a vu la vente de quatre éléments clés, et le départ de Frankowski pour la Turquie. Il y aura remporté le championnat et la coupe nationale avec Galatasaray. A Lens, il avait aussi été un des meilleurs joueurs, avec 16 matchs joués (5,96).

Son suppléant naturel, Ruben Aguilar, qui a récemment prolongé son contrat, s'est imposé et est monté en puissance, malgré encore des indisponisbilités sur blessures (13 m., 5,92).





De l'autre côté, Deiver Machado a rendu une copie similaire (20 matchs, 5,28). Parfois moins bon sur certains matchs, parfois indisponible, il demeure le meilleur à son poste dans l'effectif sang et or, et de loin quand il est en pleine possession de ses moyens.

Reste que l'absence de Frankowski et celles chroniques d'Aguilar et Machado, ont obligé Will Still à trouver des solutions sur les flancs. Tom Pouilly a gagné du temps de jeu en glissant à droite, alors que le fantomatique Zaroury est parfois redescendu d'un cran, pas pour le meilleur.









En complément : Kyllian Antonio a fait ses débuts dans un contexte difficile, mais semble très prometteur. Malheureusement, sa fin de saison a été dédiée à l'équipe réserve, qui cherchait à se sauver en National 3.









Projections





Arsène Kouassi (Ajaccio) sera probablement la première recrue lensoise du mercato estival. Il devrait former une doublette intéressante avec Deiver Machado côté gauche. A droite, Ruben Aguilar a prolongé. La direction sportive pourrait en rester là, et donner leur chance aux jeunes Pouilly, Ganiou et Antonio, même si aucun d'entre eux n'a été formé au poste.

En charnière, le remplacement de Facundo Medina reste le chantier le plus important. Une deuxième recrue pourrait aussi être nécessaire, si Jumah Bah ne restait pas un peu longtemps.

Une chose est sûre, le RC Lens ne manque pas de matière dans l'axe. Mais si d'aventure le futur coach lensois devait repasser à quatre derrière, une nouvelle fois, les espoirs du centre de formation seront à nouveau les premiers déçus.