Bilan de la saison: Les attaquants

NC/watermark

Faiblesse du groupe depuis deux saisons, la ligne offensive a été la plus défaillante sur le plan des individualités lors de l'exercice 2024-2025. Certes, les circonstances n'aident rarement les attaquants qui sont encore plus dépendants de leur coéquipiers. Mais avec 42 buts inscrits, et un milieu de terrain meilleur buteur du club (El Aynaoui, 8 buts), les statistiques pointent du doigt le secteur.





Les tauliers en pointillés





Les tauliers Sotoca et Saïd sont apparus en large manque d'efficacité pour leur temps de jeu cumulé. A eux deux, ils ont inscrit 4 buts (3 pour Saïd, un seul pour Sotoca), alors qu'ils ont participé à respectivement 31 et 24 matchs. Florian Sotoca est une nouvelle fois rarement sorti du onze de départ, alors que Wesley Saïd, a lui été un titulaire par défaut en début de saison puis lors du mois de mars.





De nouvelles têtes plus efficaces





Mbala Nzola aura défrayé la chronique. Auteur de bonnes premières semaines, il n'a ensuite pas confirmé, jusqu'au point de perdre sa place début 2025. Incriminé par Will Still pour son comportement, il sera mis à l'écart quelques semaines plus tard. Il termine son prêt avec 6 buts en une petite vingtaine de matchs.





Goduine Koyalipou est arrivé au mercato hivernal avec des statistiques indiscutables, réalisées dans le championnat bulgare. Le racing, en manque d'efficacité, souhaitait régler là son problème principal. Koyalipou, malgré quelques limites techniques, n'aura pas déçu. Auteur de 4 buts (et quelque-uns supplémentaires, refusés), il a bien terminé la saison, et devra poursuivre sa trajectoire pour se montrer utile au groupe la saison prochaine. Il demeure, au titre de ce qu'il a montré sur le terrain, la meilleure individualité offensive cette année.





En complément & projections





Rémy Labeau Lascary a été l'une des premières bonnes surprises de la saison, lui qui avait réussi à faire sa place dans le groupe et sur le terrain. Malheureusement, sa grave blessure a mis un terme à sa saison dès le mois de décembre. Il devrait pouvoir revenir pour le début de la préparation.





Anass Zaroury, arrivé pour un montant élevé, et avec son profil d'ailier qui semblait rassurer Will Still dans l'optique d'utiliser, un jour, son 4-3-3 favori, aura largement déçu. Auteur de deux éclairs, un lors de son premier match, et l'autre en fin de saison à Lyon, il n'aura quasiment rien montré entre temps. Il est pourtant resté un titulaire très utilisé tout au long de la saison, par défaut sur la dernière partie de celle-ci, quand il est redescendu piston gauche. Son avenir au club reste très incertain.





Martin Satriano enfin, qui a préféré Lens plutôt que de rester à Brest jouer la Ligue des Champions, aura aussi subit une blessure grave, qui l'a tenu éloigné des terrains quasiment toute la saison. Avant le changement de direction sportive, le racing aurait apprécié lui donner une seconde chance. Rien de moins sûr aujourd'hui.