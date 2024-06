Pierre Dreossi officialisé demain en conférence

NC/watermark

Pierre Dreossi sera bien le nouveau directeur général du RC Lens, à partir de demain lundi. Secret de polichinelle depuis deux semaines, il a lui-même confirmé la nouvelle au micro de Prime Video, juste avant le coup d'envoi du dernier match de barrage entre Metz, son club pour encore quelque heures, et Saint-Etienne.

Joseph Oughourlian va aussi introniser son nouveau duo fort, dès demain à la Gaillette, au cours d'une conférence de presse durant la matinée. Ce duo comprendra le nouveau responsable du recrutement, Diego Lopez Gomez (ex-Bordeaux).

Les explications concernant la mise à l'écart d'Arnaud Pouille seront certainement les éléments les plus attendus. Avec Dreossi, Joseph Oughourlian a choisi un autre homme de la région, malgré son étiquette lilloise dont il devra se défaire à force de travail, et de résultats. Les deux hommes rencontreront aussi les supporters, plus tard dans la semaine.

Pas de nouvelles à attendre cependant du côté de l'entraineur. Les négociations avec Will Still, si elles aboutissent, pourraient se conclure dès demain après-midi, en présence de Pierre Dreossi. Le club de Sunderland tenait la corde depuis plusieurs semaines, mais un blocage est apparu quant à la composition du staff éventuel du coach franco-belge. A Lens, son frère Nicolas le rejoindra.