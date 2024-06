RC Lens - Montpellier : Les notes MadeInLens

NC/watermark

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Montpellier qui s'est joué ce dimanche. Les lensois se qualifient en barrages de Ligue Conférence en obtenant le match nul.

Malgré une défense remaniée en raison des absences politiques en vue de l'EURO (Samba, Danso), ce match nul a une saveur de défaite en raison des autres résultats en L1, qui poussent le racing de la sixième à la septième place.

Menant 2-0 à la pause, le slensois ont laissé filé le match, un scénario qui s'est répété trop souvent cette saison pour espérer mieux. Mais Lens est tout de même européen. Rendez-vous cependant pour les barrages, dès le mois d'août.

LECA (3) : Pour le dernier match de sa carrière, le portier corse a eu du mal à inspirer confiance, même si la soirée, qui lui était presque dédiée, lui en avait tout de même donné à lui. Le racing devra tirer les conclusions d'avoir deux gardiens de niveau Ligue 1 dans une saison européenne.



AGUILAR (5) : Disponible et pas avare d'appels, il a cependant parfois été un peu en retard dans ses retours défensifs.



GRADIT (5) : Il a bien terminé la saison, malgré une défense un peu en déperdition.



MEDINA (6) : Une nouvelle fois, quand le racing est au pied du mur, il a été le premier à tenter de remettre ses coéquipiers sur le droit chemin.



KHUSANOV (6) : Titularisé en raison de la défection de Kevin Danso après les pressions de sa sélection, il a fait un bon match, hormis une petite délicatesse en début de match. Sacrifié par son coach en fin de match pour repasser à quatre derrière.



MACHADO (7) : Revenu il y a un peu plus d'un mois, il a fourni une prestation finale à la hauteur du meilleur que l'avait connu de lui auparavant sous le maillot lensois. Second buteur du soir.



MENDY (8) : Il a magnifiquement tenu son rôle d'ange gardien devant sa défense, ratissant tout les ballons, sans pour autant négliger, parfois, de pouvoir accélérer le jeu vers l'avant.



PEREIRA DA COSTA (5) : Il a soufflé le chaud et le froid. Il a commis des erreurs en première période mais c'est mieux repris en seconde.



SOTOCA (5) : Capitaine du soir, il a manqué un but tout fait sur un caviar de Wahi, altruiste dans cette action.



FULGINI (5) : Totalement invisible pendant une demi-heure, il a ensuite entrepris de dézoner beaucoup plus pour se rendre utile. S'il a parfois mieux combiner, grâce aussi à la générosité de Machado, il a tout de même encore une fois pêché dans les dernières décisions. Remplacé par THOMASSON, fautif sur légalisation montpellièraine.



WAHI (7.5) : Il a certainement fourni une de ses meilleures prestations, et a fait honneur à son ancien club. Il a été dans quasiment tout les coups qui auraient pû s'avérer décisifs, avec un but et deux poteaux au compteur. Difficile de lui reprocher de ne pas avoir fait plus la décision, alors que les déficiences lensoises étaient plutôt derrière ce soir.