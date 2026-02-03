Troyes - RC Lens : Le groupe lensois



Voici le groupe de 21 joueurs sélectionnés par Pierre Sage pour le match Troyes - RC Lens prévu mercredi.

Les dernières recrues sont toutes présentes. Samson Baidoo est économisé avant son retour prévu contre Rennes. Florian Thauvin est suspendu.

Delplace, Gorgelin, Risser;
Antonio, Ganiou, Sarr, Udol, Masuaku;
Abdulhamid, Aguilar;
Bulatovic, Sylla, Sangaré, Thomasson, Haidara;
Edouard, Fofana, Saïd, Saint-Maximin, Sima, Sotoca.



Mardi 3 février 2026 à 17h04 par Jacques Hannaud Jour de match
