Troyes - RC Lens : Le groupe lensois
Voici le groupe de 21 joueurs sélectionnés par Pierre Sage pour le match Troyes - RC Lens prévu mercredi.
Les dernières recrues sont toutes présentes. Samson Baidoo est économisé avant son retour prévu contre Rennes. Florian Thauvin est suspendu.
Delplace, Gorgelin, Risser;
Antonio, Ganiou, Sarr, Udol, Masuaku;
Abdulhamid, Aguilar;
Bulatovic, Sylla, Sangaré, Thomasson, Haidara;
Edouard, Fofana, Saïd, Saint-Maximin, Sima, Sotoca.
