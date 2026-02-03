Troyes - RC Lens : Le groupe lensois





Voici le groupe de 21 joueurs sélectionnés par Pierre Sage pour le match Troyes - RC Lens prévu mercredi.

Les dernières recrues sont toutes présentes. Samson Baidoo est économisé avant son retour prévu contre Rennes. Florian Thauvin est suspendu.

Delplace, Gorgelin, Risser;

Antonio, Ganiou, Sarr, Udol, Masuaku;

Abdulhamid, Aguilar;

Bulatovic, Sylla, Sangaré, Thomasson, Haidara;

Edouard, Fofana, Saïd, Saint-Maximin, Sima, Sotoca.