Toulouse - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Toulouse - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. En supériorité numérique après l'expulsion d'Emersonn (23ème), les lensois enregistrent une victoire facile, 3 à 0.

Avec des absences et un niveau de forme globale satisfaisant sur le plan physique, les lensois ont affronté des toulousains également prêts au combat. L'expulsion d'Emersonn a évidemment rendu la tâche plus facile en seconde période, même si la victoire a mis un peu de temps à se dessiner. Wesley Saïd et Adrien Thomasson ont débloqué la situation. Andrija Bulatovic, Ismaelo Ganiou, et Saud Abdulhamid sont également au rang des satisfactions individuelles dans cette sortie de reprise.

Lens confirme sa place de leader, et cette fois-ci, est bien champion d'automne, sans considération sémantique!

RISSER (6) : Une nouvelle clean-sheet pour le gardien lensois, qui a connu une soirée relativement tranquille.



SARR (6) : Il n'a pas forcément montré son meilleur jour, mais est demeuré le point de départ de beaucoup de relances lensoises.



BAIDOO (6) : Bizarrement un peu absent aux duels, lui aussi a commencé l'année assez facilement.



GANIOU (8) : Il a été le plus en vue des défenseurs lensois. Si son jeune âge a parfois encore laissé entrevoir des lacunes, il a largement compensé en prenant des initiatives offensives. D'abord présent sur corner, il est en seconde période souvent monté apporté le surnombre. Récompensé par un nouveau but, en fin de match.



ABDULHAMID (7) : Titularisé en l'absence d'Aguilar, blessé, il a répondu présent, vif sur le côté droit et toujours précis dans ses transmissions; Il a donc sû jouer simple, même s'il n'était pas encore dans le même ton que Thauvin pour combiner.



UDOL (6) : Il a été plutôt bien neutralisé par les toulousains car il n'a pas eu très souvent l'occasion de faire une différence.



THOMASSON (8) : L'un des hommes du match, le capitaine a brillé, prenant en charge tout les surnombres offensifs pour la majeure partie du match. Récompensé avec un but et une passe décisive.



BULATOVIC (7) : Le jeune milieu a largement rempli sa mission, faisant oublier l'absence de Sangaré, parti à la CAN. Il a aussi confirmé ses bonnes dispositions sur les coups de pieds arrêtés. Lui aussi a sû jouer simple quand il le fallait.



SAÏD (7) : Il débloque une nouvelle fois la situation pour le racing, en récupérant un ballon assez chanceusement rendu par l'adversaire. Avant cela, il avait été de toute façon le meilleur élément offensif lensois sur la pelouse.



THAUVIN (5) : Il n'a pas été dans son meilleur jour, même sur le plan technique, réalisant peu de différences. Plutôt attiré par l'axe du terrain, il a même plutôt délaissé son demi-espace à droite. Averti pour une simulation, il s'est aussi rendu coupable d'un geste d'humeur peu gracieux après le second but. Remplacé à un quart d'heure du terme.



FOFANA (5) : Il a remplacé Odsonne EDOUARD, sorti après avoir été somme toute touché sur l'action menant à l'expulsion D'Emersonn. Rayan Fofana lui, s'est peu montré, hormis sur un enchainement et une frappe bien stoppée par Restes. Le second ballon sur cette action, en revanche, donnera le but du break de Thomasson.



