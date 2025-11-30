SCO Angers - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match SCO Angers - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-1 et se retrouvent seuls leaders de Ligue 1, avec 31 points en 14 journées.

La première période aurait laissé un sentiment très mitigé si Florian Thauvin n'avait pas dégainé une frappe de son pied gauche, comme on attends de lui, juste avant la pause.

En seconde période, Lens a accéléré, mêmes si les angevins n'ont jamais abdiqué. Après avoir inscrit le but du break, une nouvelle fois par Thauvin, son tir étant cette fois-ci détourné, le racing voyait son adversaire revenir immédiatement à 1-2. Ce relâchement et la fin de match tendue qui a suivi constitue la seule ombre au tableau ce dimanche soir.

A noter qu'Hervé Koffi, auteur d'une belle saison au SCO, n'avait pas pris part à la rencontre, en vertu d'un accord (respecté) concernant le prêt du joueur.

RISSER (7) : D'abord assez tranquille, il a dû s'employer en fin de match pour conserver les trois points synonymes de première place. Sur le but, s'interpose une fois avant de ne rien pouvoir faire sur le deuxième ballon.



SARR (4) : En retard sur le but angevin, il a aussi été limite en fin de match, sur une situation qui a valu un pénalty d'abord accord à Angers, puis annulé par la VAR. Sur l'ensemble du match, il a évolué un cran en-dessous son régime habituel.



BAIDOO (7) : Il a été costaud dans les duels et s'est interposé quand il fallait. C'est lui qui donne un long ballon pour Thauvin, pour le 2-0.



GANIOU (7) : Il a de nouveau répondu présent pour cette titularisation qui devrait en appeler d'autres, en l'absence de Gradit. Il a aussi apporté dans le domaine aérien sur coup de pieds arrêtés.



AGUILAR (7) : Il a beaucoup donné sur le flanc droit et a été le déclencheur de plusieurs décalages. Remplacé en fin de match par ABDULHAMID, auteur d'un beau retour défensif mais aussi d'un face-à-face raté pour le 3-1.



UDOL (7) : Son impact offensif a intéressant notamment avec ses centres. Son rendement dans ce domaine devient récurrent mais doit devenir décisif. Remplacé en fin de match par MACHADO.



THOMASSON (6) : Toujours indispensable au milieu, on sent la fatigue le gagner malgré tout. Il a essayé de se montrer aux avant-postes, sans réussite.



SANGARÉ (7.5) : De nouveau monstrueux au milieu de terrain, il a mis beaucoup d'impact, mais a aussi brillé avec de bons choix, et quelques tentatives face au but notamment en fin de match.



SAÏD (5) : Il a eu un rendement trop faible par rapport à ce qui été attendu avant la rencontre. S'est surtout montré en déviant un centre d'Udol tôt dans le match, arrêté par le gardien adverse.



THAUVIN (8) : Il a été cette fois-ci décisif dans ses tentatives face au but, un scénario que l'on attendait pour sa ligne statistique. Le reste du match a été dans la lignée de ses meilleures prestations, chose que l'on attendait aussi de voir face à des adversaires de la seconde partie de tableau.



EDOUARD (6) : Il a parfaitement servi Thauvin pour l'ouverture du score. Premier au pressing, il a fait le boulot sans avoir de cartouches pour se montrer plus. Remplacé par SIMA à la 78ème minute.



