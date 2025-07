Samson Baidoo signe à Lens

NC/watermark

Pour renforcer sa charnière centrale, et quasiment conclure son mercato défensif, le racing est allé chercher Samson Baidoo, jeune international autrichien de 21 ans, en provenance de Salzbourg.

C'est un profil bien connu au racing, puisque les parallèles avec Kevin Danso sont nombreux. Suivi depuis un an par beaucoup de club européens (en Premier League, mais aussi le Barça), Lens a pû profiter de la réussite de Danso au club pour attirer cet espoir. Malgré son âge, il a déjà plus d'une centaine de matchs à son actif, incluant la Ligue des Champions et les sélections. Il sera probablement le titulaire de Pierre Sage dans l'axe de la défense, avec Udol et Gradit à ses côtés, mais peut aussi évoluer axe-droit.



Baidoo signe pour 5 ans, pour un montant estimé de 8M€ et portera le numéro 6.