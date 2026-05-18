Rideau sur le championnat

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Fin du championnat sur une victoire un peu inattendue du RC Lens, à la vue de la composition préparée par Pierre Sage, mais pas dans la force collective qu'aura dégagé le racing tout au long de la saison.

Les tops lensois

Le racing s'impose donc 4-0 à Lyon, avec un doublé de Wesley Saïd, et termine avec 70 points, un record pour le club, qui aura battu tout ces adversaires au moins une fois, à l'exception du PSG. Avec une équipe largement remaniée, pour gérer les temps de jeu cinq jours avant la finale de Coupe de France, les habituels "remplaçants" ont montré un excellent visage, emmenés par Sotoca et Bulatovic, notamment. Wesley Saïd confirme son état d'esprit exemplaire sur cette fin de saison, et a signé un doublé, avec un enroulé pied droit, et une frappe au premier poteau du gauche (32ème, 0-2). Lens a scellé le score avec un autre doublé, celui des "Florian", avec Sotoca (45ème+1), et Thauvin en seconde période (54ème, 0-4).

Malang Sarr a aussi réalisé un match complet, aux côtés de la jeune garde Antonio et Celik.

Encore un blessé en charnière

Un poste "maudit" comme l'a qualifié Pierre Sage, le poste de défenseur central perd encore un joueur, avec Kyllian Antonio qui a été obligé de quitter ses partenaires peu avant la pause. Déjà blessé en cours de saison, il rejoint Samson Baidoo, et évidemment Jonathan Gradit. Nidal Celik, auteur d'un bon match ce dimanche soir, devrait prétendre à une place de titulaire au stade de France.

Place à la finale !

Place désormais à la finale de coupe de France, vendredi soir. L'OGC Nice n'a pû se défaire de la lanterne rouge Metz, et devra jouer les barrages pour le maintien face à Saint-Etienne la semaine prochaine, soit 4 et 7 jours après la finale. Tout les signaux semblent au vert !



