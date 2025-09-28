Rennes - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Rennes - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul et vierge, alors qu'ils ont joué à dix toute la partie après l'expulsion de Jonathan Gradit dès la première minute de jeu.

Un carton rouge logique avec un Gradit en position de dernier défenseur, face à un Seko Fofana qui était lancé vers le but de Risser. Les lensois, à dix contre onze, ont livré une partie dantesque dans l'engagement, avec un milieu de terrain Thomasson-Sangaré qui a maitrisé l'entrejeu. Pierre Sage, qui a hésité à rester à trois derrière (avec un changement Saïd-Ganiou qui aurait pû avoir lieu), a conservé les mêmes joueurs sur le terrain en passant en 4-4-1. C'est même Lens qui s'est procuré les meilleures occasions, par Udol, Thomasson ou encore Rayan Fofana, avant l'occasion de Lepaul pour les rennais, où Risser s'illustre.

On retiendra que le racing se sort d'un mois de septembre difficile avec 4 points et un derby en poche. Attention, il faudra transformer les belles promesses, dès la semaine prochaine à Auxerre, et sans Gradit ni Machado.

RISSER (8) : A nouveau le jeune portier lensois a effectué une prestation de haut niveau. Sa parade face à la reprise acrobatique de Lepaul permet de garder le point du match nul à une dizaine de minutes du terme.



SARR (7) : Encore un match où Malang Sarr s'est montré costaud dans ses interventions, et est resté concentré notamment après la parade de Risser face à Lepaul.



BAIDOO (7) : Il a sû jouer simple quand cela a été nécessaire, et a été au diapason pour conserver le point du match nul, notamment sur le plan aérien. Continue de progresser.



GRADIT (-) : Avec une minute à peine sur le terrain, Jonathan Gradit nous avait fait oublié sa tendance a parfois commettre l'engagement ou la maladresse de trop. Néanmoins, nul ne sait si dans un sens comme dans l'autre, le résultat final aurait été différent à onze contre onze.



AGUILAR (6) : Son engagement n'est pas à renier ce soir. Cependant, on ne peut pas s'empêcher de penser que ses carences offensives n'auront pas permis aux lensois de conclure, notamment en première période. Remplacé comme d'habitude par ABDULHAMID, le saoudien n'a pas montré son meilleur visage.



UDOL (8) : Sur le côté gauche, il a réalisé un match de patron, se montrant également dangereux offensivement, notamment de la tête sur corner.



SANGARÉ (8) : Dans la lignée de ses prestations précédentes, il a permis aux lensois de maitriser le milieu de terrain, avec encore plus de justesse technique que Thomasson.



THOMASSON (8.5) : Il a été à son meilleur niveau, tout au long du match, harcelant ses adversaires pour protéger et soulager sa défense. Mais il s'est aussi projeté, lui aussi ayant eu l'occasion d'ouvrir le score.



SAÏD (6) : Avec la physionomie du match, il a mis du coeur à l'ouvrage sur le plan défensif. Remplacé à l'heure de jeu par GUILAVOGUI, plutôt que Sima. Ce dernier a de nouveau, comme il y a deux saisons de cela, manqué le coche devant le but. Décevant.



THAUVIN (7) : Il a livré une nouvelle prestation au niveau que l'on attends de lui, son explosivité et sa technique lui permettant de créer le danger quasi-systématiquement. Dommage que ses partenaires ont encore du mal à le suivre et à concrétiser. Il a également été exemplaire dans le travail défensif et l'engagement.



EDOUARD (6) : Une première titularisation pour Odsonne Edouard qui a beaucoup gêné la défense rennaise. A revoir quand il aura encore monté en puissance, et avec plus de situations devant le but on espère. Remplacé par Rayan FOFANA, qui a eu lui aussi l'occasion de briller et d'offrir la victoire aux lensois, sans réussite. Doit progresser dans son sang-froid dans la zone de vérité.



