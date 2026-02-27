RC Strasbourg - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Strasbourg - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

RISSER (5) : Il s'est bien comporté, hormis sur le but strasbourgeois, similaire à celui déjà encaissé contre Monaco.



SARR (7) : Indispensable à la récupération, et à la relance, ce vendredi soir.



GANIOU (5) : Fautif sur le but de Strasbourg, il s'est bien repris ensuite.



CELIK (5) : Toujours aussi limite sur le plan technique, il a néanmoins livré une partie intéressante même si Lens a parfois été mis sous pression sur son côté. Continue à engranger le temps de jeu.



ABDULHAMID (5) : Volontaire au point de parfois un peu trop délaisser son côté sur le plan défensif, il aurait mérité trouver plus de présence dans la surface sur les mouvements sur lesquels il était impliqué.



UDOL (6) : Il a sû amener beaucoup de danger en repiquant, comme la semaine passée, dans l'axe. Ses adversaires ne le laissent plus si facilement centrer. Il s'est aussi retrouvé en position de marquer, sans réussite.



THOMASSON (5) : Handicapé par un carton jaune, il a été sorti en fin de match par un HAÏDARA qui commence à se montrer intéressant. Auparavant, il a livré son match habituel, peut-être passez impactant sur le plan offensif en première période, comme beaucoup de ses partenaires.



SANGARÉ (7) : Son retour a fait du bien pour la vitesse de l'entrejeu lensois. Auteur d'une superbe frappe pour l'égalisation.



SAÏD (5) : Il a fait un match complet mais a aussi manqué de précision et d'efficacité dans les choix offensifs, pour espérer faire une différence, notamment en première période. Remplacé par SIMA, qui n'a guère fait mieux.



THAUVIN (5) : Il perds encore trop de ballons, malgré le fait qu'il soit un point d'appui utile à la construction des actions et souvent présent aux avant-postes à la fin de celles-ci. N'a pas plus eu de chance devant le but que ses coéquipiers en attaque. On attends mieux de lui sur ce genre de match. Remplacé par SOTOCA.



EDOUARD (3) : Il a eu les cartouches pour débloquer le compteur lensois sur toute l'heure de jeu qu'il a passé sur le terrain. Pourtant très présent et disponible devant, il n'a jamais réglé la mire. Une soirée à oublier pour lui. Remplacé par SAINT-MAXIMIN, que l'on a peu vu.



