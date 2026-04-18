RC Lens - Toulouse : Les notes MadeInLens

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Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Toulouse qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire, sur le fil, 3-2.

Menés 2-0 après à peine un quart d'heure, sur les deux seules actions toulousaines du match, les lensois ont eu du mal à réagir mais ont tout de même fait sauter le verrou une fois l'heure de jeu arrivée. Aidés par l'expulsion de Gboho, qui manquera donc la demi-finale de Coupe de France, il aura surtout fallu l'entrée en jeu d'Allan Saint-Maximin pour accélérer un jeu trop prévisible face à un bloc resserré. Ismaëlo Ganiou a offert le but d ela victoire sur corner au début des arrêts de jeu. Le scénario aura peut-être le mérite de faire sortir le racing de sa mini-crise.

Lens a fait la moitié du travail face au Téfécé. Rendez-vous mardi pour un tout autre match.

RISSER (3) : Evidemment, il se loupe sur la première frappe toulousaine. Avec le temps restant au chronomètre, cela n'aurait pas été très grave si le second but n'était pas non plus arrivé. Et il n'a pas eu l'occasion de se mettre en avant pour se racheter...



MASUAKU (6) : Il a été l'option choisie par Pierre Sage pour se sortir du dilemme Celik, pas encore prêt finalement pour être une vraie solution en L1. Il a fourni un match intéressant, mais il lui manque clairement du rythme pour monter en puissance.



SARR (5) : Impliqué sur le second but toulousain, il a démontré une nouvelle fois à son coach que trop changer sa défense n'est jamais une bonne idée. Repositionné dans l'axe-gauche après l'entrée de Baidoo, il a de nouveau montré ses qualités, bien plus adaptées à ce rôle. A trop souvent tenté de tirer, même si c'est sa dernière tentative qui mène au 2-2.



GANIOU (8) : Une nouvelle fois, il a été le plus fiable des défenseurs centraux, même à 0-2 lorsqu'il a fallu montrer du caractère. La fibre Made in Gaillette est bien réelle chez lui, et il offre la victoire aux lensois au début des arrêts de jeu sur un corner de Bulatovic.



ABDULHAMID (6) : Sa première période a été catastrophique, et il n'a pas été aidé par son association avec Sotoca qui a été inexistante. Les deux joueurs ont même cherché leurs positions pendant 15 minutes avant de créer un semblant de lien. Sa seconde période a été toute autre, à l'image de la réaction de l'équipe, et c'est lui qui commence concrètement la remontada en réduisant le score.



UDOL (6) : Il a fourni une prestation assez habituelle pour lui, parfois stéréotypée entre centres et repiquages dans l'axe. Il n'a eu pour ainsi dire aucun travail défensif à faire. Deux balles tentatives qui ont échouées sur Restes.



THOMASSON (6.5) : Très actif, il a égalisé à 2 partout en suivant une action de Sarr. Il aurait pû concrétiser une ou deux autres actions. Remplacé en fin de match par BULATOVIC, précis sur corner et qui délivre d'ailleurs le ballon de la victoire à Ganiou.



SANGARÉ (5) : Un peu en retrait au milieu, on aurait souhaité qu'il soit mieux impliqué sur certaines phases offensives.



SAÏD (4) : Il n'a pas eu de réussite sur les quelques bons ballons dont il a hérité. Un match finalement en demi-teinte, surtout comparé à l'apport de SAINT-MAXIMIN lorsqu'il est entré en jeu à sa place, et qui a pleinement joué son rôle de facteur X (55ème).



SOTOCA (3) : Titulaire un peu surprise, il n'a pas montré grand-chose de positif. Il a d'ailleurs souvent ralenti les actions, sans pouvoir se trouver à leur conclusion comme le fait Thauvin.



FOFANA (4) : Il n'a quasiment rien eu à se mettre sous le pied, tant Lens a buté sur l'équipe toulousaine pendant 40 ou 50 minutes. Remplacé par EDOUARD. (55ème)



