RC Lens - SCO Angers : Les notes MadeInLens

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Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - SCO Angers qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 5-1.

Après une défaite à Lorient, Lens n'a de nouveau, pas manquer de rebondir en emportant un succès aisé face à Angers. Les angevins, auteurs d'une bonne saison, comptaient de nombreux absents, y compris les joueurs prêtés par le racing, comme convenu entre les deux clubs (Koffi et Kayalipou).

Florian Thauvin a montré la voie en leader en ouvrant la marque puis en effectuant deux passes décisives. Odsonne Edouard a rempli lui aussi son rôle de buteur avec un doublé, et aurait même pu espérer un triplé. Derrière, les tauliers ont également répondu présent, avec de gros matchs de la part d'Udol (buteur), Sarr et Ganiou.

RISSER (6) : Auteur d'un bon match et d'ailleurs plutôt sollicité, il gâche quelque peu celui-ci sur le but angevin.



SARR (7) : Excellent derrière, il a été précis et serein dans toutes ses interventions, et a aussi beaucoup apporté dans la relance. A terminé capitaine après les sorties de Sotoca puis Thomasson.



GANIOU (7) : Un vrai patron lui aussi derrière, il a été injouable dans sa gestion de la profondeur.



CELIK (5) : Un peu en-deçà de ses coéquipiers, il a commis quelques erreurs techniques.



ABDULHAMID (5) : Un match décevant de la part du saoudien, qui a perdu quelques ballons et a rarement créé de décalages sur son côté, malgré ses efforts.



UDOL (8) : Auteur d'un gros match, aussi bien sur le plan offensif que défensif, il a été récompensé par un but magnifique, tout en extension.



THOMASSON (7) : Il a livré sa partition habituelle, ou presque, sans pour autant devoir être un marathonien sur le terrain, vu l'opposition assez faible des angevins. Remplacé d'ailleurs en fin de match par SYLLA.



SANGARÉ (7) : Resté une mi-temps sur le terrain, puis économisé en faveur de BULATOVIC (voir ci-bas), cela lui a suffit pour effectuer une prestation complète, avec un nouveau but d'une frappe magnifique.



THAUVIN (9) : Il a récité son football et a rapidement mis Lens sur de bons rails (13ème minute), avant de délivrer deux passes décisives. Economisé en fin de match pour SAINT-MAXIMIN.



SOTOCA (6) : Titulaire surprise, il n'a pas fait tâche dans ce match où il a apporté liant et peut-être un supplément d'âme. Remplacé par SIMA.



EDOUARD (8) : Double buteur, il a été l'autre artisan du succès lensois en première période et au début de la seconde. Remplacé par FOFANA.



BULATOVIC (5) : Entré à la mi-temps, il a eu moins d'impact qu'attendu, assez logique après une période où son temps de jeu a était moindre.



