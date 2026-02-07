RC Lens - Rennes : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Rennes qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire dans un match chargé en émotions, sur le score de 3 buts à 1.

RISSER (6) : Pas forcément son meilleur match, puisqu'il a peu été sollicité, il s'offre néanmoins en lieu et place de clean-sheet une passe décisive pour Saint-Maximin.



SARR (8) : Impérial derrière, il a sauvé plusieurs situation, dans un domaine plus aérien que d'habitude.



BAIDOO (5) : Son retour a été un peu délicat. Il a été remplacé par ANTONIO, qui prends lui aussi du galon match après match.



GANIOU (8) : L'autre grande satisfaction du jour en défense, il a réalisé un match de patron, d'abord à droite où il a de nouveau embrassé le rôle de relanceur, comme à la meilleure période Jonathan Gradit. Recentré en fin de match pour un rendement équivalent, avec Antonio à sa droite.



AGUILAR (6.5) : Une nouvelle fois il a été un moteur sur le flanc droit, et ce dès le début du match. Il commence par distribuer le ballon de l'égalisation pour Edouard, avant d'inscrire un but mérité. Exclu pour un deuxième carton jaune, ce qui relativement peu sa partie.



UDOL (6) : Un peu moins en vue que d'habitude, il est resté un danger sur ses rares tentatives de centres.



THOMASSON (7) : Infatigable au milieu, il n'a cessé de harceler le porteur du ballon adverse. A clairement retrouvé du jus, par rapport à son état d'il y a quelques semaines. Devrait cependant aussi faire plus attention dans ses débordements vers l'avant.



SANGARÉ (7) : Métronome au milieu de terrain, la performance lensoise dans ce secteur de jeu doit beaucoup au retour en force de sa doublette avec Thomasson. Remplacé en fin de match par Sotoca, mais c'est Haïdara qui a pris sa position.



SAÏD (4) : Il a inscrit un but logiquement refusé pour un hors-jeu. Il ne s'est pas franchement mis en évidence durant le match, et a été remplacé dès l'heure de jeu par SAINT-MAXIMIN, qui a signé de manière mémorable sa première à Bollaert en faisant le show, et en scellant le score avec le but du 3-1!



THAUVIN (7) : Très actif, il a largement dézoné tout le long du match, pour apporter le surnombre et sa disponibilité. Offre le ballon du 2-1 pour Aguilar, depuis le côté gauche d'ailleurs.



EDOUARD (6) : Fort dos au jeu, il a pêché avec de mauvais choix, parfois un peu trop soliste, sur la première demi-heure de jeu. Mais il a rappelé à tout le monde qu'il peut aussi être très clinique, en égalisant en puissance avant la mi-temps. Remplacé dans la réorganisation de l'équipe à dix contre onze, par ABDULHAMID.



