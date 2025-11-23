RC Lens - RC Strasbourg : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - RC Strasbourg qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0 et confirment leur seconde place ex-aequo avec l'OM.

Dans le froid de Bollaert, Lens et Strasbourg se sont neutralisés au milieu de terrain durant la première période. Lens, par Thauvin, aurait pû rapidement ouvrir le score, et a aussi eu plus d'opportunités. En seconde période, le racing a aussi réussi à retrouver plus de verticalité dans son jeu, mais c'est par un coup de pied arrêté qu'il a de nouveau trouvé la faille. Avec les expulsions de Barco (77ème) et Guilavogui (90ème+5), le match ne s'est pas forcément terminé sur une bonne note, hormis celle comptable, pour Lens, et c'est bien là l'important.





RISSER (6) : Pour son face-à-face avec son ancien club, il n'a eu aucune intervention notable à faire.



SARR (7) : Un excellent retour défensif pour éviter une égalisation sur la fin du match, et une belle partie dans l'ensemble, hormis une série de trois ou quatre relances très longues qui n'ont trouvé personne en première période.



BAIDOO (7) : Ses interventions ont toujours été justes, et il est même allé chasser l'adversaire ou relancer assez loin de sa zone. En pleine confiance.



GANIOU (7) : Son coach l'avait mis au défi de bien digérer sa précédente titularisation, terminée sur une expulsion. Il a largement rempli le contrat, et avec un sus le statut d'homme de la soirée, lui le buteur de la victoire. Un fait d'autant plus rare pour un jeune du crû.



AGUILAR (5) : Son rendement n'a pas été aidé par un Thauvin frigorifié devant lui, il a tout de même tenu le choc notamment sur le plan défensif.



UDOL (7) : Il a pû avoir plus d'impact offensif sur le match avec un jeu qui penchait plus de son côté qu'à l'accoutumée. Sur le coup-franc vainqueur, c'est lui qui dévie le ballon de la tête pour Ganiou!



THOMASSON (7) : Il a été muselé par Strasbourg sur la première période, où son impact a été très limité. Libéré en seconde, il a raté deux cartouches pour le break. Toujours beaucoup d'activité dans l'ensemble.



SANGARÉ (8) : Le patron ce samedi au milieu de terrain sur la pelouse de Bollaert. Son volume n'a eu d'égal que sa qualité technique, malgré les conditions météo qui avaient paralysé nombre d'acteurs des deux camps.



SAÏD (7) : Lui aussi a logiquement profité d'un jeu moins orienté côté droit. Il apparait de plus en plus à l'aise et volontaire dans son activité plus bas sur le terrain, et doit continuer en ce sens.



THAUVIN (5) : On souhaitait un Thauvin chaud, on a eu un Thauvin glacé qui s'est seulement illustré en tout début de match, ratant le cadre, et sur une tentative de lob un peu ambitieuse, peu avant sa sortie. Il a tout de même servi de leurre avant d'être présent à la réception, aux côtés de Ganiou, sur la combinaison gagnante.



EDOUARD (6) : Il a mis de l'impact, mais n'a pas eu d'opportunités, faute d'avoir été trouvé dans une première période qui s'est jouée principalement au milieu de terrain. A disparu en seconde période.



