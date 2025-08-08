RC Lens - RB Leipzig : Le groupe lensois

Voici le groupe de 19 joueurs sélectionnés par Pierre Sage pour le match RC Lens - RB Leipzig prévu samedi. Les joueurs non convoqués joueront contre la réserve de Leipzig, à huis-clos à la Gaillette, plus tôt dans la journée. Thauvin et Risser sont présents. Parmis les jeunes, Ismaëlo Ganiou semble avoir repris une longueur d'avance sur Antonio et Sagnan. D'autres joueurs font les frais de la concurrence, notamment Sylla et Bulatovic au milieu.

Gurtner, Risser, Lefranc-Yeboah;

Baidoo, Ganiou, Sarr, Udol;

Abdulhamid, Aguilar, Machado;

Diouf, Ojediran, Thomasson;

Guilavogui, Fofana, Saïd, Satriano, Sotoca, Thauvin.



