RC Lens - Paris FC : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Paris FC qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-1, et poursuivent leur progression collective, et au classement.

Malgré un pénalty raté par Thauvin, et une Marek fermée suite aux actions pyrotechniques lors du derby, Lens a dominé la rencontre, en laissant la possession aux parisiens de Jean Bouin. Seule l'égalisation de Lees-Melou, consécutive à une nouvelle erreur sur une sortie de balle, a laissé plané le doute sur l'issue de la rencontre. Thomasson, Baidoo et Edouard ont été parmis les meilleurs joueurs sur la pelouse.





RISSER (5) : Peu sollicité, il ne capte pas le ballon de l'égalisation. Réalise tout de même une belle parade en seconde période.



SARR (7) : Il a de nouveau effectué une prestation de haut niveau, en sauvant notablement le scénario du match avec un tacle juste dans la surface en début de seconde période. Semble désormais très proche de son niveau "Premier League".



BAIDOO (7) : Il a réalisé un match plein, avec en prime de sa prestation défensive sa présence au second ballon d'un corner pour le but de la victoire. Continue de progresser.



GRADIT (6) : Avec une prestation en retrait de ses coéquipiers de la charnière centrale, il n'a néanmoins pas démérité.



AGUILAR (5) : Il a démarré la partie tambour battant et a réalisé une grosse première demi-heure. A considérablement baissé de rythme ensuite. Suppléé par ABDULHAMID, qui a de nouveau réalisé une bonne entrée.



UDOL (5) : Il a été plutôt discret en tant que piston, préférant rester collé à la ligne pour jouer rapidement en remises.



THOMASSON (8) : Le MVP de la journée, avec deux passes décisives à la clef. Toujours hargneux à la récupération, il a brillé sur les situations de centres et de corners.



SANGARÉ (6) : Un peu plus effacé que Thomasson ce dimanche, il a aussi commis quelques bévues techniques. Rien de compromettant.



GUILAVOGUI (5) : Titulaire surprise, il est resté sur le terrain quasiment l'ensemble du match. Hormis une belle présence au duel, il a démontré peu de choses. A quand une titularisation de SIMA?



THAUVIN (5) : Avec une semaine chargée en temps de jeu et en émotions, le leader technique lensois a réalisé sa moins bonne partie depuis son arrivée. A court de jus, un pénalty raté, et avec quelques erreurs techniques inhabituelles pour lui, il a été remplacé par SIMA. A économiser avant son rendez-vous face à l'OM, son ancien club!



EDOUARD (7) : Il a de nouveau été clinique avec une belle tête smashée pour l'ouverture du score. Très pesant sur la défense adverse. Doit encore s'affûter et passer un cap vers sa meilleure forme. Remplacé par SAÏD, dans un mauvais jour.



