RC Lens - OM : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OM qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire de haute lutte, 2-1.

L'OM avait bien mieux commencé le match que le racing, qui a peiné à mettre l'impact attendu et à jouer les duels. La maitrise technique olympienne était récompensée sur une frappe à mi-distance de Greenwood.

Heureusement, les lensois se sont réveillés et ont progressivement réussi à mettre en place leur plan de jeu, avec peu de possession et des projections rapides vers l'avant. C'est via la VAR et un pénalty qu'Odsonne Edouard a pû avec panache (il a réalisé une panenka) égaliser. Lui, formé à Paris, qui a donc choisi ce geste technique particulier face à l'OM... Auparavant, Florian Thauvin lui avait laissé le ballon, après un échec face au PFC et avec la perspective de marquer contre son ancien club.

Au retour des vestiaires, c'est sur une situation confuse sur corner que Benjamin Pavard (déjà impliqué sur le pénalty) a marqué contre son camp: Une autre histoire dans ce match pour l'ancien lillois!

Malgré une domination territoriale et dans la possession, l'OM n'aura pas réussi à franchir la solide organisation défensive lensoise. Lens passe devant son adversaire, et affiche ses ambitions européennes.

RISSER (6) : Un peu masqué et court sur le but de Greenwood, il sort la grande parade pour préserver les trois points de la victoire en fin de match.



SARR (8) : Encore un cran au-dessus son niveau du début de saison, il a été injouable grâce à sa gestion du timing lors de ses interventions, que ce soit au sol ou dans les airs.



BAIDOO (8) : Lui aussi a réalisé un grand match avec des interventions décisives, mais aussi certaines relances balle au pied.



GRADIT (7) : Toujours aussi précieux, il a lui aussi brillé en défense, juste un cran en-dessous ses plus jeunes partenaires.



AGUILAR (7) : Il est resté un peu plus longtemps sur le terrain que d'habitude, et a terminé à bout de forces. Très actif sur son côté droit, il a été dans le ton de ses autres coéquipiers, et aurait pû être décisif, y compris sur un but du 3-1, juste avant de sortir.



UDOL (5) : Il a donné son énergie pour le collectif, ses interventions étant le plus souvent destinées à presser l'adversaire, plus qu'à intercepter directement.



THOMASSON (7) : Une fois le racing lancé après l'ouverture du score, il a été partout au milieu de terrain avec comme d'habitude beaucoup d'activité et de hargne à la récupération.



SANGARÉ (7) : Il a fournit une excellente prestation, en se montrant même un peu plus technique que son capitaine, sur certaines relances dangereuses.



SAÏD (5) : Plus actif que d'habitude, il n'a néanmoins pas réussit beaucoup de choses sur le plan offensif. Remplacé par GUILAVOGUI, qui na guère fait mieux.



THAUVIN (6) : Entre pragmatisme et classe, il a laissé Odsonne Edouard transformer le pénalty égalisateur? Soumis à un traitement de faveur, il n'a pas eu beaucoup d'espace pour s'exprimer, et a parfois paru attendre le ballon sans redescendre beaucoup. Un match positif, mais on attendait sans doute plus.



EDOUARD (7.5) : L'ancien "titi" parisien n'a pas tremblé en réalisant une panenka face à Rulli, égalisant ainsi rapidement à 1-1 et changeant la physionomie du match. Un peu décevant tout de même sur l'impact qu'il a pû mettre sur la défense marseillaise par ailleurs.



