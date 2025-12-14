RC Lens - OGC Nice : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OGC Nice qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-0 et conservent leur place de leader !

RISSER (7) : Il a réalisé les arrêts importants même si Nice n'est pas apparu très dangereux. Mérite sa clean-sheet.



SARR (6) : Une bonne partie sans avoir été trop sollicité ni mis en danger.



BAIDOO (7) : Lui aussi a été dans la lignée de ses précédentes sorties, toujours aussi dur au duel.



GANIOU (6) : Il effectue deux interventions de la tête (ou plutôt des cheveux) importantes, et semble gagner en confiance sur le terrain. Doit progresser dans ses autres interceptions et ses transmissions.



AGUILAR (5) : Beaucoup de ses actions offensives n'ont rien donné, y compris quand il a lui-même saisi sa chance, peut-être pas non plus ses meilleurs choix.



UDOL (8) : Au contraire de son coéquipier côté droit, il a réussi à provoquer une efficacité maximale grâce à deux centres tendus pour Odsonne Edouard. Clairement sur une grosse période depuis quelques semaines.



THOMASSON (6) : Il a eu une peu plus de déchet qu'à l'accoutumée. Comme à Angers, il semble avoir besoin de souffler.



SANGARÉ (8) : Avec le duo Udol-Edouard, il a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, dans un registre toujours plus complet match après matchs. Son départ à la CAN va être difficile à compenser.



SAÏD (6) : Il a bien combiné mais sa relative faiblesse dans les duels ne lui a pas permis d'apporter plus.



THAUVIN (6) : Assez en jambes, le leader technique s'est surtout montré sur une tentative acrobatique. Parfois plus attiré par l'axe du terrain, sans s'y montrer plus déterminant. Il a aussi connu pas mal de déchet, faisant de tout le côté droit lensois une option peu efficace ce soir.



EDOUARD (8) : Il a été une nouvelle fois décisif, de la tête par deux fois, et, fait nouveau, également en seconde période. Son registre n'a pas évolué et il a subit beaucoup de fautes. Resté cette fois-ci sur le terrain plus longtemps (son coach lui a certainement dédié plus de temps pour un espoir de hat-trick); il a finalement été remplacé par FOFANA.



