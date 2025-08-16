RC Lens - Lyon : Les notes MadeInLens





Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Lyon qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 1 but à 0 .

Pour la première de la saison, celle de Pierre Sage, et de nombreuses recrues, Lens a, comme souvent au mois d'août lors de ses saisons de reconstruction, été battu à domicile sur le plus petit des scores. En première période, les sorties de balles souhaitées par Pierre Sage ont souvent été délicates. Samson Baidoo a été en difficulté constante sur le côté droit.

Puni en fin de première période, Lens a montré un meilleur visage en seconde mi-temps. Avec un jeu offensif prometteur, mais qui manque encore d'un vrai buteur, il faudra vite prendre des points, avant un mois de septembre délicat. Au delà des promesses, Robin Risser, Florian Thauvin et Malang Sarr sont à mettre au chapitre des satisfactions du jour.





RISSER (7) : Pour sa première en L1, il a montré de l'assurance (peut-être plus que ses prédécesseurs Koffi et Ryan), et a effectué de belles parades en première période. Dommage que la prestation d'équipe ne lui offre pas de clean-sheet.



BAIDOO (3) : Il a effectué une très mauvaise première période où il a constamment été pris sur le côté droit. Malang Sarr l'a beaucoup couvert, pas Ruben Aguilar. Pressenti dans l'axe, il dépanne dans l'axe-droit en l'absence de Gradit, qui pourrait vite retrouver sa place de titulaire. Un peu mieux en seconde mi-temps.



UDOL (5) : Plutôt discret, il a montré quelques difficultés à jouer vite à la relance. Il a pris plus de libertés offensives en deuxième mi-temps.



SARR (7) : Il a confirmé en match sa bonne préparation, même si il a encore connu quelques touches de balles délicates en début de rencontre. Doit confirmer.



AGUILAR (4) : Comme parfois, il a mis un quart d'heure avant de se retrouver dans le même tempo que ses coéquipiers. A laissé un peut trop Baidoo seul, alors que son jeune coéquipier était en difficulté. Il est monté en puissance au fil du match, mais a logiquement laissé sa place au saoudien Abdulhamid.



MACHADO (6) : Il a bien tenu son rang et a bien accéléré le jeu, comme on le lui connait. Une belle volée qui termine assez loin, mais spectaculaire selon l'angle. Remplacé par BERMONT, qui a joué intelligemment et qui aurait pû, avec Thauvin, créer l'étincelle qu'il fallait pour égaliser.



DIOUF (3) : Il a commencé à jouer à l'entrée de Florian Thauvin, soit vers l'heure de jeu. Avant cela, il a été le fantôme de lui-même, probablement la tête à son futur transfert à Naples.



THOMASSON (7) : Comme Machado, il a tenu son rang et est resté dans la lignée de ses belles prestations de la saison passée. Il a récupéré de nombreux ballons et a fait preuve de justesse technique pour lancer son équipe vers l'offensive.



GUILAVOGUI (5) : Son volume de jeu n'est pas à renier, malgré des difficultés à faire les bons choix. Il pourrait avoir besoin de quelques matchs pour se réadapter à la Ligue 1, de même que le jeu offensif lensois gagnerait à plus de permutations avec l'attaquant axial.



SAÏD (4) : Il a retrouvé un bon niveau, par éclairs, mais trop souvent pris en position de hors-jeu.



FOFANA (4) : En l'absence de SATRIANO, dont la femme va accoucher, il s'est retrouvé titulaire surprise. Même s'il a montré quelque bonnes dispositions, surtout en début de match, on aurait attendu un premier pressing plus efficace. A été remplacé à l'heure de jeu par THAUVIN, qui, avec du feu dans les jambes, a souvent rapidement amené le ballon dans les zones dangereuses. Lens pourrait beaucoup gagner avec ce joueur qui pour le moment, semble deux crans au-dessus de ses coéquipiers.



