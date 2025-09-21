RC Lens - LOSC : Les notes MadeInLens





MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - LOSC qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 3-0, et écrasent les dogues comme jamais dans un derby.

La victoire lensoise s'est dessinée en première période, malgré plusieurs occasions dangereuses concédées. Risser s'est illustré sur une d'elles en conservant un score vierge. Wesley Saïd a été l'un des hommes du début de match, après un but refusé à la 4ème minute, il ouvre le score sur un corner où il dévie le ballon dans les filets.

Le plan de Pierre Sage, qui cherchait beaucoup les contres avec un Rayan Fofana chargé de peser sur la charnière lilloise, a fonctionné, avec une intensité qui n'a jamais baissé. Le 2 à 0 est venu plus logiquement, en fin de première mi-temps, sur un contre conclu avec sang-froid et précision par Florian Thauvin, qui a plus que tenu son statut et répondu aux attentes sur ce match.



Alors que l'on craignait une réaction du LOSC après la pause, ce sont au contraire les lensois qui ont définitivement enfoncé le clou, par Rayan Fofana qui inscrit ici son premier but à Bollaert. Une récompense méritée et on espère, un nouveau déclic pour lui.

Pierre Sage lui, semblait avoir résolu le problème posé par Haraldsson, très disponible en première période et muselé après le retour des vestiaires. A 3-0, Lens a encore eu l'occasion d'aggraver le score, mais a pêché dans la finition, alors que le match semblait à ce moment-là étrangement facile. Sans pour autant baisser en intensité, le racing a géré son avantage. Le coach lensois tient sa victoire de prestige, et sa rencontre de référence... et Ligue 1+ aussi.

RISSER (7) : Le jeune gardien lensois tient sa première clean-sheet, et il y aura activement participé, en maintenant le 0-0 dans un début de match où les lillois ont eu quelques occasions franches. Il se distingue notamment à bout portant. Appliqué mais assez lent dans ses relances, il n'a pas commis d'erreur.



SARR (7) : Auteur d'une erreur sur une transmission vers le quart d'heure de jeu, on n'a d'abord pas été rassuré sur sa forme du soir. Mais il s'est au contraire remis sur le bon chemin avec une prestation de haut niveau, en particulier sur sa faculté à intercepter.



BAIDOO (7) : Il a réalisé un match sérieux et monte clairement en puissance depuis deux matchs.



GRADIT (6) : La perceuse a bien tenu son côté de la défense, jouant aussi de roublardise sur la fin du match.



AGUILAR (6) : Très offensif en début de match, il a vite corrigé les espaces qu'il laissait derrière lui. Bien que limité dans son efficacité offensive, son activité n'a jamais été à renier, jusqu'à sa sortie pour ABDELHAMID. Ce dernier a effectué une bonne entrée, et il s'est montré serein, dans un contexte où il s'agissait de conserver avant tout le 3-0.



UDOL (6) : Lui aussi a souvent montré des limites, logiques, en phases offensives, mais il s'est tout de même retrouvé impliqué dans l'ouverture du score (qui lui a été attribuée au stade!). Un soldat sur les phases défensives, qui continue de prouver l'état d'esprit qui l'habite.



SANGARÉ (8.5) : Lui aussi monte en puissance, et ses interventions et retours défensifs ont été tranchants. Jamais rassasié, il est même allé jusqu'à haranguer les supporters lensois! Remplacé en fin de match en compagnie de Thauvin, pour l'ovation.



THOMASSON (8) : Il a certes commis une ou deux pertes de balles dangereuses sous la pression, mais son activité n'a aussi jamais failli, jusqu'au coup de sifflet final. Semble une nouvelle fois revivre grâce à un Sangaré fiable, et un Thauvin plus créatif devant lui.



SAÏD (7) : Il a commencé le match avec un but refusé, avant d'ouvrir le score sur un corner un peu confus. S'il a parfois été positionné un peu haut ou été un peu personnel dans certains choix, il a tout de même réalisé une de ses meilleures sorties en étant titulaire.



THAUVIN (9) : Attendu au tournant sur ce match par les supporters des deux camps, il a répondu présent en créant le danger aussi souvent que possible. Marque le but du 2-0 sur un contre par forcément mené au mieux, mais son talent balle au pied et son expérience lui ont permis d'être décisif une nouvelle fois. Il aurait même pû soigner encore plus sa ligne statistique avec une ou deux actions plus précises... ou des coéquipiers plus en phase avec ses ambitions offensives.



FOFANA (7) : Encore titularisé par Pierre Sage, malgré l'arrivée d'Odsonne Edouard (encore juste physiquement) et les limites de sa jeunesse, il a joué un rôle important dans le dispositif tactique mis en place en première période par le coach lensois. Il a aussi profité, et mis à mal un Chancel Mbemba aux abois. Marque en début de seconde période, ce qui pourrait constituer un excellent déclic pour franchir un nouveau palier. Remplacé par EDOUARD, qui montrait clairement l'envie d'en faire beaucoup plus, alors que l'équipe gérait son avantage.



