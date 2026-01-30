RC Lens - Le Havre AC : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Le Havre AC qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0, et retrouvent temporairement la première place de L1.

Après avoir aligné une défense trop remaniée à Marseille, Pierre Sage a changé de solution pour pallier à l'absence de Samson Baidoo, en titularisant Kyllian Antonio, avec réussite. La charnière lensoise retrouvait donc deux droitiers pour un seul gaucher, et les pistons Aguilar et Udol leurs postes de prédilection. Autant de réussites qui vaudront au racing une nouvelle victoire, certes sur le plus petit des scores, mais ce dans un match où les havrais ont offert une opposition solide. Rosin Risser et Florian Thauvin se sont aussi distingués, en plus des joueurs cités ci-dessus.





RISSER (8) : Auteur de trois parades décisives lors du premier quart d'heure de la seconde période, il a été l'un des hommes du match en conservant le score.



SARR (6) : Parfois plutôt dangereusement lent à la relance, il a aussi été performant sur certains retours ou interventions défensives.



GANIOU (7) : Aligné cette fois-ci dans l'axe, pour suppléer Baidoo, il a bien rempli son rôle, malgré lui aussi quelques bévues techniques sur ses relances.



ANTONIO (7) : Titulaire surprise, il s'est parfaitement fondu dans le collectif défensif, comme s'il avait glané bin plus de temps de jeu depuis ses premières titularisations sous Will Still.



AGUILAR (7.5) : Il avait effectué une excellente première période, et a été récompensé par un but mérité à la fin de celle-ci. Il a tiré sur ses forces pour terminer le match, mais son engagement n'a jamais été à remettre en question.



UDOL (7) : Une nouvelle fois passeur décisif sur un centre, il a réalisé un bon match, sauf sur ses actions lorsqu'il repiquait dans l'axe.



THOMASSON (5) : Il s'est vu logiquement refuser le second but lensois du soir. Toujours bien présent et engagé au milieu de terrain, il a manqué un peu de l'impact, et de la justesse technique qu'il avait montré en première partie de saison.



SANGARÉ (6) : Il a été moins présent offensivement, étant resté un peu plus proche de sa défense rajeunie.



SAÏD (4) : Plutôt transparent en première période, il y a eu du mieux en seconde. Remplacé par SIMA.



THAUVIN (7) : Il avait commencé le match tambour battant avec plusieurs frappes au but, sans succès. Il a aussi retrouvé une bonne capacité à éliminer. Reste à être de nouveau décisif. Remplacé pour les longs arrêts de jeu par SOTOCA.



EDOUARD (5) : Très actif en début de match, et d'ailleurs souvent trop proche des défenseurs havrais, il a progressivement disparu, sans jamais se procurer de véritable occasion. Remplacé par FOFANA.



