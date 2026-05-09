RC Lens - FC Nantes : Les notes MadeInLens

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Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Nantes qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0.

Le racing a réalisé l'essentiel en validant définitivement sa deuxième place en L1, et sa qualification en Ligue des Champions. Dommage collatéral, Nantes descends en Ligue 2.

Cela a été poussif sur le terrain, la faute aux nombreuses absences dont celles, par précaution, de Thauvin et Saint-Maximin. Lens est demeuré exposé aux offensives nantaises, tout en proposant peu de mouvements en première période.

La seconde a été meilleure, avec l'entrée en jeu de Sotoca et un jeu plus similaire à celui proposé habituellement. Il a fallu les entrées de le jeunesses lensoises, avec Sylla, Bermont, et Mesloub, pour que ce dernier signe la victoire dans un scénario digne d'une fan-fiction.

Fils de Walid Mesloub, Mezian a inscrit son premier but en L1 à l'âge de 16 ans, sur son premier ballon, 11 secondes après son entrée en jeu. Anthony Bermont n'est pas en reste avec un pressing gagnant, et aurait même pû doubler la mise quelques minutes plus tard.

Si le titre n'est pas encore mathématiquement joué ce vendredi soir, Lens peut désormais se concentrer sur la finale de la Coupe de France, dans 15 jours.

RISSER (7) : Il retrouve doucement son niveau après des semaines plus délicates. Il s'emploie surtout sur une parade décisive en allant chercher le ballon dans le soupirail.



SARR (7) : Il a montré beaucoup de caractère, une belle surprise pour celui qui va probablement quitter le club pour l'Arabie Saoudite. Impérial dans ses interceptions, et une belle volonté de relancer en apportant le surnombre.



BAIDOO (6) : Auteur d'une bonne intervention, lui aussi monte à nouveau en puissance.



GANIOU (7) : Il a beaucoup colmaté à droite. En deuxième période, il a aussi apporté son zèle habituel lorsque Lens ne mène pas, en dédoublant sur le flanc.



SIMA (5) : Titularisé piston droit, il a été sérieux dans son rôle, mais bien trop peu à l'aise pour apporter quoi que soit. En particulier, il n'est que très rarement monté.



UDOL (6) : Fidèle à lui-même, il a imposé son physique sur les phases défensives. A aussi souffert du manque de construction de l'équipe dans le jeu offensif en première période.



BULATOVIC (5) : Il a clairement montré moins de volume de jeu que Thomasson, mais s'est bien projeté notamment en première période. Moins efficace également sur les coup de pieds arrêtés que lors de ses autres sorties.



HAIDARA (5.5) : Il a fait une heure de match sérieuse, en montrant sa qualité de passe et sa vision du jeu. Il avait la consigne de rester derrière, laissant Bulatovic apporter le surnombre. Doit évidemment gagner du rythme.



SAÏD (6) : Comme Malang Sarr, il a montré de nouveau du caractère et a aussi été capitaine au coup d'envoi. Un peu trop personnel sur certaines prises de balles, il a néanmoins montré un beau visage dans l'ensemble.



FOFANA (6) : Il a montré de beaux mouvements qui auraient pû être décisifs. Sacrifié par son coach à la pause, pour SOTOCA (voir ci-dessous).



EDOUARD (5) : Il n'a pas montré de signes d'un retour en forme, alors que le racing va avoir rapidement besoin de lui. Il a pû sembler décontenancé par la ligne derrière lui complétement nouvelle à l'exception d'Udol.



SOTOCA (5) : Entré en jeu à la pause, il a réalise une partie sobre où il a surtout semblé apporter plus de liant et d'habitudes tactiques dans un milieu de terrain chamboulé par les absences.



