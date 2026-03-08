RC Lens - FC Metz : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Metz qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-0.

Les lensois ont réalisé le match attendu d'eux, et se sont pour une fois simplifié la tâche pour revenir à un point du PSG au classement.

Même s'il a fallu attendre la fin de la première période et Abdulhamid pour mener au score, les deuxième et troisième buts sont eux venus (très) rapidement après la pause pour ne laisser aucun doute sur la victoire lensoise. Thauvin, Sangaré et Edouard ont même pû souffler un petit peu !

RISSER (6) : Très peu sollicité, il a néanmoins montré sur une ou deux instances qu'il était encore en voie de guérison de ses dernières erreurs, comme sur cette mésentente avec Malang Sarr. Pas de quoi s'inquiéter.



SARR (7) : Le patron derrière, sa capacité à relancer proprement a encore gagné en fluidité, en plus d'une ou deux interventions autoritaires.



GANIOU (7) : Dans son jardin, il s'est illustré sur quelques tacles et en seconde période sur une ou deux montées. Replacé axe-droit après la sortie de Celik.



CELIK (6) : Il avait bien commencé le match, apportant le surnombre un nombre surprenant de fois, même jusque dans la surface messine. Sorti par précaution pour une gêne musculaire, durant la mi-temps. Remplacé par HAIDARA (voir ci-bas).



ABDULHAMID (8) : L'un des hommes du match, qui continue de prendre du poids dans le collectif lensois depuis qu'il enchaine les titularisations en l'absence d'Aguilar. Ce dernier retrouvera t'il le onze de départ d'ici la fin de la saison? Auteur de l'ouverture du score alors que Lens peinait jusque-là à conclure, il ajuste avec sang froid une reprise puissante dans le petit filet opposé. Jamais avare dans ses retours défensifs et ses projections.



UDOL (8) : Face à son ancien club, il a réalisé un match plein tant sur le plan offensif que défensif. Passeur décisif sur le 3-0 d'Haïdara.



THOMASSON (8) : Infatigable travailleur au milieu de terrain, il a peut-être pêché un peu sur ses derniers choix, s'étant enfermé un peu trop sur le côté par deux occasions. Passeur pour le magnifique but collectif du 2-0 pour Thauvin.



SANGARÉ (8) : Comme Thomasson, il a régné au milieu, avec une justesse technique supérieure. Economisé par son coach, qui le fait sortir pour les 20 dernières minutes pour BULATOVIC.



SIMA (7) : Lui aussi semble monter en puissance au fur et à mesure de ses titularisations. Il s'est montré travailleur et altruiste, récompensé pa rune passe décisive sur le 1-0. Il a eu l'occasion de scorer lui-même, mais n'a pas cadré.



THAUVIN (7) : Le leader technique n'a pas manqué ce rendez-vous, certes face à la lanterne rouge, mais qui permettait à Lens de revenir au classement. Il a bénéficié d'une liberté maximale sur le terrain, où on l'a principalement vu sur le côté gauche. Moteur à la remontée et à la conclusion de beaucoup d'offensives lensoises, il est récompensé par un but dès le sortir des vestaires (18 secondes après la reprise). A pû souffler en sortant à la 63ème, pour SOTOCA, qui a prolongé mais qui manque désormais de beaucoup de rythme.



EDOUARD (7) : Une nouvelle fois pas récompensé pour sa précieuse activité dos au but, il lui a manqué le spontanéité sur 2 ou 3 occasions. Economisé lui aussi dès l'heure de jeu, pour FOFANA.



HAIDARA (7) : Entré à la pause pour suppléer CELIK, il a joué dans un rôle hybride plus proche du milieu défensif que de la charnière. C'est lui qui lance la première passe vers Abdulhamid, qui mènera rapidement au but du break. Buteur lui-même sur le 3-0. Prometteur.



