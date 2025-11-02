RC Lens - FC Lorient : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Lorient qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-0.

Après la défaite du milieu de semaine, les lensois se sont repris grâce à une victoire sur un score flatteur. Le contenu, plus intéressant que mercredi, n'est néanmoins pas encore complétement satisfaisant comme il l'avait été jusqu'à Marseille. Pire, les lorientais auraient pu égaliser après avoir pris le contrôle du jeu au retour des vestiaires. Robin Risser a été une nouvelle fois le MVP du match, en stoppant un pénalty et en remettant la partie dans le sens des lensois.

RISSER (8.5) : Une nouvelle fois l'homme du match, et le meilleur lensois sur la pelouse, avec plusieurs parades décisives pour conserver le score à 1 but à 0. Et notamment le pénalty concédé, qui a été le tournant définitif du match.



SARR (7) : Il a fait son retour en patron, comme si sa sanction interne n'avait jamais eu lieu. Une bonne nouvelle.



BAIDOO (7) : Buteur en fin de match pour le 3-0, il avait réalisé un bon match, mais ponctué d'une ou deux transmissions délicates.



GRADIT (5) : Son bilan du jour aurait pû être négatif si Robin Risser n'avait pas stoppé le pénalty qu'il a concédé. Averti aussi sur cette action, il a réalisé une semaine délicate, malgré une bonne intervention à Metz et une belle percée ce dimanche à Lens.



AGUILAR (6) : Il a réalisé un match plein d'intensité, avec de nombreux débordements et permutations vers l'axe du terrain. Cela s'est souvent révélé stérile, la faute à des automatismes qui semblent de plus en plus forcés avec Thauvin. Remplacé par ABDULHAMID, décidemment plus vif et à l'aise en sortie de banc.



UDOL (5) : IL a souvent eu besoin d'aide pour fermer son côté, sans pour autant apparaitre trop souvent sur le plan offensif.



THOMASSON (7) : Un peu plus discret au milieu du terrain, il a néanmoins beaucoup dézoné pour apporter le surnombre devant.



SANGARÉ (5) : Cerné par les lorientais, il a eu un match compliqué. Peut-être aussi dû à un manque de jus. Il a laissé parfois quelques espaces derrière lui. Vite remplacé, par BULATOVIC, qui s'est montré tout feu tout flamme sur les premières minutes, avant de se canaliser et d'intercepter ses premiers ballons. Peu concluant, mais à revoir.



SAÏD (7) : Il a réalisé un bon match, où il s'est montré sur les retours défensifs avant d'inscrire le but du break. Resté pas moins de 80 minutes sur le terrain, il a été remplacé par SOTOCA.



THAUVIN (5) : Auteur de dix premières minutes où il a montré énormément d'envie dans ses déplacements et ses appels de balles, il a progressivement disparu de la circulation, après de nombreux échecs à combiner avec ses partenaires, et en premier lieu Aguilar. Remplacé vers la 70ème par GUILAVOGUI.



EDOUARD (6) : Il s'est à nouveau montré clinique ce qui a rendu le match plus facile aux lensois. A un peu disparu ensuite.



