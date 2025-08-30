RC Lens - Brest : Les notes MadeInLens





MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Brest qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une victoire 3-1.

Encore pas assez efficaces dans les deux surfaces, les lensois, chahutés par l'organisation de Brest, ont concédé une nouvelle fois l'ouverture du score. Il a fallu un fait de match, et l'expulsion du gardien brestois en début de seconde période, pour que les lensois trouvent la faille grâce à Thauvin (sur pénalty), Guilavogui et enfin Thomasson.

Encore déficients dans l'efficacité offensive, plus que dans tout autre compartiment du jeu, et ce malgré un Thauvin de plus en plus affûté, la supériorité numérique a tout de même permis au racing de forcer le verrou, et de terminer un mois d'août comptablement en ligne avec les pronostics. Il va néanmoins falloir franchir un palier pour espérer quelques résultats en septembre, où les dernières recrues (Sima, Sangaré) devront beaucoup apporter.





RISSER (5) : Il n'a pas vraiment eu de quoi se mettre en valeur. Battu sur l'ouverture du score, il a aussi pris beaucoup de temps sur certaines relances. Pas inspiré dans le jeu long non plus.



UDOL (5) : Titulaire en axe-gauche, il a été repositionné piston gauche à la mi-temps. Quelques délicatesses sur certaines transmissions, il a aussi parfois manqué de vitesse, et ce des deux côtés du terrain.



SARR (6) : Il est resté le patron de la défense, aussi bien dans l'axe, puis dans l'axe-gauche en seconde période. Il a même embrassé le rôle en montant, à 11 contre 10, jusqu'aux abords de la surface.



GRADIT (6) : Sans être transcendant, il a retrouvé ses sensations en effectuant également deux trois de ses percées.



AGUILAR (4) : Il a souvent été très juste en matière de vitesse et d'accélération. Remplacé par ABDULHAMID, qui a montré de belles dispositions pour prétendre à une place de titulaire.



MACHADO (5) : Dans le même ton que la semaine passée, il est resté volontaire dans ses courses, mais sans pouvoir faire de réelles différences. Remplacé par BAIDOO à la pause.



SANGARÉ (6) : Sur une belle trajectoire ascendante, il doit encore trouver sa place dans le système de Pierre Sage. Est apparu parfois lent sur ses démarrages, en espérant que cette caractéristique ne soit que temporaire.



THOMASSON (6) : Il a démarré plutôt sur la gauche au milieu de terrain, avec moins d'impact que précédemment. Fini bien la rencontre en supériorité numérique, malgré sa difficulté à faire des choix rapides, mais scelle le score en inscrivant le but du 3-1.



SAÏD (5) : Il a été long au démarrage, avant de se montrer. Semble de nouveau baisser le pied dès qu'il enchaine les titularisations...



THAUVIN (7) : Il a été un accélérateur, et dangereux sur presque chacun de ses ballons en première période. Il a délivré plusieurs centres et changements d'ailes qui auraient pû être décisifs. Malgré une baisse de régime, il a tenu son rang en débloquant son compteur sur pénalty. Remplacé poste pour poste par BERMONT, auteur d'une belle entrée.



FOFANA (5.5) : Pas suffisamment adroit ni chanceux devant le but, il démontre tout de même de belles qualités et emmagasine l'expérience. Son temps de jeu devrait se réduire avec l'arrivée de SIMA.



BAIDOO (6) : Il est entré en jeu à la pause dans l'axe de la défense. Il a été beaucoup plus appliqué sur ses transmissions, et a fait de belles interventions, même si tout n'a pas été parfait. Une meilleure partie, rassurante.



