RC Lens - AS Monaco : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - AS Monaco qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 3 buts à 2.

Désillusion pour Lens qui semblait pourtant avoir le match bien en main, à 2-0. Les erreurs individuelles n'ont pas été mitigées par l'esprit collectif, dans une équipe encore plutôt remaniée, et qui a craqué en moins de 15 minutes en laissant les munitions à Monaco, qui aura tout bien exploité.

RISSER (4) : Même s'il a été laissé seul sur le troisième but, il est passé à côté de son match. Il avait pourtant bien commencé avec un face-à-face remporté devant Balogun.



SARR (5) : Il ne s'est pas vraiment comporté en taulier quand il s'est agit de remobiliser ses jeunes coéquipiers en défense. Il a tenté sa chance deux ou trois fois, ce qui a pû être présomptueux.



GANIOU (7) : Bien qu'impliqué sur l'erreur défensive menant au 2-3, il avait par ailleurs dégagé beaucoup d'envie et de présence au sein de la défense.



CELIK (5) : Il a bien démarré le match, malgré quelques limites techniques, mais a souvent fait jouer son physique pour défendre grâce à son jeu de corps. Va au duel avec... Ganiou pour un but fatal.



ABDULHAMID (6) : Il a été très vif sur le flanc droit, malgré un jeu parfois monocorde, et certains appels à contre-temps ou juste "oubliés".



UDOL (5) : Il n'a pas vraiment réussi à peser sur le jeu, peut-être en manque de repères avec Saint-Maximin. Il a perdu beaucoup de ballons, mais a aussi eu plus de réussite en repiquant dans l'axe. Insuffisant.



THOMASSON (5) : Volontaire et ne comptant pas ses efforts, comme à son habitude, il a peut-être lui aussi manqué de vigilance pour cadrer ses partenaires autour de lui, dans une équipe somme toute assez remaniée. Quelques maladresses proche de la zone de vérité, hormis sur l'ouverture du score, évidemment.



BULATOVIC (5) : N'a pas réalisé son meilleur match, avec peu d'impact au milieu de terrain.



SAINT-MAXIMIN (4) : Titulaire en raison de l'absence de Wesley Saïd, il a pu paraitre en manque d'agressivité sur le porteur du ballon. Doit encore travailler, logiquement, ses connexions avec ses partenaires. Toujours aussi habile balle au pied néanmoins, la différence qui aurait pu éviter le scénario du match aurait pu venir de lui. Remplacé un peu tôt par FOFANA après avoir joué quelques minutes en pointe.



THAUVIN (6) : Il a été un moteur pour la construction du jeu offensif de l'équipe, redescendant bas mais en se projetant aussi. Comme lors des dernières semaines, il a opéré plutôt dans la largeur également, se recentrant sur la majorité des offensives. Mais il est également fautif sur une mauvaise transmission.



EDOUARD (6) : Buteur efficace dès la troisième minute, il a livré son match habituel, pesant dos au jeu. Remplacé dès l'heure de jeu par SIMA.



